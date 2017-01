Sanmiguel: «Falta una firma, confío en la apertura de la segunda puerta»

Faltan tres meses para que la Entrada Triunfal arranque una Semana Santa histórica para la ciudad de Córdoba. Apenas 90 días en los que la Agrupación de Cofradías tendrá que perfilar aspectos relacionados con la infraestructura del nuevo montaje de la carrera oficial o el tránsito por el interior del primer templo, así como pulir los itinerarios ya acordados. Como primer paso, el próximo viernes, 13 de enero, se presentará el cartel de la Semana Santa de 2017, obra de Nuria Barrera.

En una entrevista concedida a ABC Córdoba con motivo del inicio del año, el presidente de la Agrupación, Francisco Gómez Sanmiguel, hace balance del pasado 2016. «Ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, sobre todo, en lo relacionado con la planificación de los itinerarios y, a nivel personal, con la candidatura a la reelección, así que, con sus luces y sus sombras, nos tenemos que quedar con lo positivo».

En cuanto a la llegada del 2017, el presidente declara que «tenemos dos retos muy importantes, como son el traslado de la carrera oficial a la Mezquita-Catedral y la organización del V Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades». Un traslado que confía que se haga con la apertura de la segunda puerta,«ya que no hay ningún impedimento ni obstáculo legal y, según tenemos entendido, sólo falta la firma de la Gerencia de Urbanismo, que esperemos que tenga a bien tramitarla una vez pasadas las fiestas».

No obstante, Sanmiguel no descarta que esta Semana Santa se encuentren el vano abierto porque no dé tiempo a terminar la nueva puerta. «Es algo que depende del Cabildo y de los plazos de ejecución, pero teniendo cuenta el poco tiempo que queda puede que esté el vano», expone el presidente. Una circunstancia que posibilitaría que entrasen todos los pasos en el interior del templo, convirtiendo la Semana Santa de 2017 es aún más histórica, aunque hubiese que modificar mínimamente los tiempos de paso.

En lo que respecta a las relaciones con el Ayuntamiento, Sanmiguel confirma que «hicimos entrega de los itinerarios parciales tal y como nos comprometimos y me consta que por áreas sí han mantenido encuentros con responsables municipales con buena disposición». Unas reuniones que también se retomarán con el Cabildo «para tratar temas como el uso del Patio de los Naranjos, el tránsito por el interior de la Catedral, o la nueva rampa», aclara.

Gestión de la carrera oficial

Sobre la posibilidad de gestionar en un futuro el montaje de la carrera oficial, el presidente del colectivo asegura que «no tenemos una propuesta oficial» y entiende que «independientemente de la subvención que reciben las hermandades, el Ayuntamiento abonaría el costo del montaje, aunque la gestión la llevaría la Agrupación».

Concerniente a las reuniones para la planificación de los horarios, el dirigente confiesa que «Lunes y Miércoles Santos» han sido los dos días más complicados de cuadrar, «por la existencia de hermandades lejanas». En este sentido, recuerda que si se ha conseguido «ha sido gracias al esfuerzo de todas las cofradías, que en muchos casos han renunciado a privilegios históricos».

Por último, Sanmiguel también abordó la probable entrada en la Agrupación del Carmen de Puerta Nueva y de la hermandad de las Lágrimas (El Figueroa). «A ambas les hemos informado de los trámites que tienen que seguir, una vez presenten la documentación, se tratará en la siguiente reunión de la junta de gobierno de la Agrupación y se llevará a la Asamblea para su votación», concluye.