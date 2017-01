Un reparo pone en duda el contrato «indio» entre el Córdoba CF y el Ayuntamiento

Tarjeta amarilla con amenaza de expulsión. El secretario general de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, José Alberto Alcántara, ha dado un toque muy serio al equipo de gobierno sobre el contrato firmado por el Consistorio con el Córdoba CF con el objetivo de realizar una acción promocional en Mumbay (India). El reparo, se encuentra escrito a mano en el propio decreto con la siguiente leyenda: «A los solos efectos de fe pública». El reparo se puede leer en este enlace.

El jurista que controla al equipo de gobierno cree que el contrato entre el Ayuntamiento y el Córdoba «no se garantiza la eficienciay rentabilidad en la asignación de los recursos económicos». Que se van a gastar casi 21.000 euros en dinero público para la promoción turística de Córdoba sin que exista una mínima constancia de que no se va a tirar el dinero. El Córdoba quiere poner en marcha una acción promocionar para darse a conocer en India por medio de una escuela de fútbol entre otras iniciativas. El Ayuntamiento de Córdoba se ha decidido a financiar parcialmente esa aventura con dinero de promoción turística, que controla el edil Pedro García (IU).

El repar asegura que no se cumplen «los criterios establecidos por los informes sobre esta materaia tanto por el Tribunal de Cuentas como por las Cuentas de Andalucía y otros órganos de control externo autonómico». Esos informes dicen que en los contratos de patrocinio, los poderes públicos no tienen manga ancha.

Que no son una forma de darle dinero al primero que llega y que no son subvenciones encubiertas. En concreto, que tienen reglas. Por ejemplo, hay que acreditar mediante informes técnicos por qué se hacen con una entidad o persona en concreto pudiéndose hacer con otras. Además, tiene que aparecer un funcionario que se haga responsable de firmar que el dinero que se entrega financia una actividad que vale exactamente esto para que el dinero del contrato no se fije por la simple voluntad de las partes.

También, que los fines para los que se entregan —en este caso, promoción turística— se pueden cumplir entre quien asista al acto determinado. Sin ir más lejos, es lo que el Ayuntamiento acaba de hacer con Vicente Amigo, cuyo contrato de patrocio se ha aprobado sin ningún tipo de problemas.