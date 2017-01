El rehalero, un oficio de pasión con futuro difícil

«Los rehaleros estamos en un situación muy delicada. No tenemos ayudas de ningún sitio y todo son trabas por parte de las administraciones a las rehalas y a la montería». Quien habla lo hace con conocimiento de causa. Joaquín Borland es rehalero, uno de los oficios con más solera del mundo de la caza. En una entrevista con ABC habla de su trabajo.

«Desde muy pequeño, yo recuerdo siempre perros en mi casa. En el año 1985 me aficioné con los perros que tenía mi abuelo para la caza del conejo. Un año después, acompañaba a mi padre con sus rehalas. En el 95 empecé a cazar ya con mi propia rehal, y como no tenía carné, mi padre me puso un conductor para que me llevase a las monterías», explica mientras se define miembro de la tercera generación de rehaleros en su familia. Eso sí, de la rehala no se puede vivir: «Lo poco que nos pagan en las monterías lo destinamos al mantenimiento de los animales durante todo el año».

«El perro de rehala es el podenco. Se adapta y es inteligente, ágil y noble»

No sabe si hay futuro para su oficio. «Tenemos un problema grave con la gente joven. Es una pena que en los colegios se eduquen a los niños para quitarles la afición por la caza. A los cazadores nos tratan como a delincuentes y asesinos, cuando la realidad es que la caza es el medio de vida de muchas personas y el principal motor económico de pueblos enteros. Hay familias enteras que viven de la caza», cuenta Joaquín Borland.

Eso sí, también habla de sus perros. «Para mí, el perro de rehala por norma general es el podenco. Veo un animal funcional, que se adapta a la caza que se practica en todos los puntos de España. Es inteligente, ágil, noble... Y siempre va ayudado con algún perro de presa, como el alano español o el dogo argentino, en mi caso aposté por el alano, y estoy muy contento con el resultado y el trabajo de mi rehala», resume.