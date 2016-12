El PSOE avisa a Ganemos e IU que no aprobará la modificación del PGOU si afecta a Cosmos

El cogobierno de PSOE e IU, con el apoyo de Ganemos (fuerza que sustenta al bipartito desde la oposición), ha aprobado de forma inicial en el Pleno celebrado esta mañana la modificación del PGOU destinada a cercar aún más a Cosmos. Esta variación del Plan General impedirá que valorice (quema de residuos no peligrosos para lograr combustible de consumo interno). Con ella, se prohibirá a la cementera, y a cualquiera, emplear la citada formula de generación de energía en suelos urbanos y urbanizables -se podrá hacer en la Campiña de Córdoba-.

Además, el paso dado implica desde ya prohibir un año más la concesión de licencia municipal para cualquier obra en esta materia. La factoría ha advertido de que necesita valorizar para ser más competitiva y poder luchar en igualdad de condiciones con otras plantas donde su utiliza este mecanismo de generación de energía. Los trabajadores han venido incidiendo en que las medidas que está tomando el Consistorio para impedir la quema de residuos ponen en riesgo sus empleos, ya que la propietaria de la fábrica, la multinacional Votorantim, podría acabar cerrándola.

Eso sí, la luz verde es más bien de color naranja intermitente. Porque el PSOE, con la UGT achuchando -preside el comité de empresa de la cementera-, ha mostrado perfil propio, que ya había mostrado en un foro con menos resonancia que el del Pleno: el consejo de Urbanismo. Los socialistas han advertido de que la siguiente aprobación, la provisional, deberá incluir una serie de cambios respecto a lo que ha recibido hoy su visto bueno. Y hay una modificación que demanda el PSOE muy sustancial.

El edil de Presidencia, Emilio Aumente, ha indicado que el grupo del puño y la rosa demandará, entre otras cuestiones, que las limitaciones para valorizar sólo afecten a nuevas industrias -«No se pueden tomar medidas con efecto retroactivo»-. Eso implicaría dejar fuera del radio de acción de esta modificación a Cosmos. No parece ser que IU y Ganemos estén por la labor. Se vaticinan tensiones en el «tripartito». De hecho, Aumente ha advertido de que, si no se introducen los cambios que demandan, «rechazaremos» la aprobación provisional. IU y Ganemos necesitan los votos socialistas para sacar adelante esta modificación del PGOU.

Por su parte, el portavoz del PP, José María Bellido, ha advertido de que este cambio en el Plan General es un «ataque directo» al empleo y que ahonda «un poco más en la desindustrialización» de la capital. Ha denunciado, igualmente, que a partir de ahora la «inseguridad jurídica» presidirá la relación entre las empresas y el Ayuntamiento. No se puede olvidar que la cementera cuenta con la autorización ambiental de la Junta, la Administración competente, para la quema de residuos no peligrosos y que fue el propio Consistorio el que en 2006 señaló que urbanísticamente no había obstáculo para que Cosmos valorizara en la parcela que ocupa actualmente.

Bellido ha incidido en el «daño» que el cogobierno está haciendo a la marca Córdoba: «¿Quién va a querer venir aquí a invertir si luego el Ayuntamiento puede dar marcha atrás [en lo decidido]?». Ha alertado también del riesgo que corre el Consistorio de enfrentarse a indemnizaciones millonarias por esta medida. En cuanto al edil de Urbanismo, Pedro García, ha intentado hacer malabares dialécticos para negar lo obvio: que esta variación del PGOU tiene un destinatario concreto, Cosmos. «Esta modificación del Plan General no es contra nada ni contra nadie», ha dicho sin ningún rubor y despertando las quejas de los trabajadores de la cementera que asistieron al Pleno.