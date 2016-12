La Policía Local de Córdoba realiza diez denuncias por venta de alcohol a menores este año

La Policía Local de Córdoba ha realizado diez denuncias por venta de alcohol a menores durante 2016, lo que representa una cantidad algo superior a la de años anteriores, ya que en el bienio precedente 2015-2014 se contabilizaron nueve en total por este motivo.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, quien ha subrayado que el conjunto de la intervención municipal y la colaboración del Ayuntamiento en esta materia con distintas administraciones y entidades tiene como objetivo «proteger a los menores de edad» y «prevenir los problemas y riesgos que el consumo de alcohol causa en la población más joven».

«Sin embargo, estas cifras no bastan para ofrecer una fotografía de la realidad social al respecto», según ha matizado Aumente, ya que «la presencia policial y su labor de inspección y mediación contribuye a que el consumo de alcohol no genere más problemas de los que, desgraciadamente, ya provoca entre el sector de la población de menor edad, la cual es, psicológica y fisiológicamente, más vulnerable a los efectos perjudiciales del alcohol».

Sobre otras denuncias tramitadas entre 2014 y 2016 respecto a la venta y consumo de alcohol, se puede destacar que las infracciones por botellón en el marco de la Ley 7/2006 supusieron 2.389, mientras que por venta de bebidas alcohólicasdespués de las 22.00 horas fueron en total 57.

Según datos de los servicios de urgencias hospitalarias, hasta noviembre de 2016 se registraron cinco intoxicaciones etílicas en menores de edad, no llegando en ninguno de estos casos al coma etílico. No obstante, el hecho de que estos casos no se den en mayor número «no significa que se pueda bajar en ningún momento la guardia», según ha resaltado Emilio Aumente.

Por otro lado, Aumente ha señalado que en la ciudad de Córdoba no existen lugares donde habitualmente todos los fines de semana se produzcan macro-concentraciones de personas, en lo que conoce como el fenómeno del botellón, sino que la tendencia son «grupos diseminados e incluso fórmulas que han requerido intervención policial».

Entre estos casos, se incluyen la organización de fiestas sin autorización y que suponen algún incumplimiento legal, bien porque se deja entrar a menores de edad en bares de copas en donde se están sirviendo y consumiendo bebidas alcohólicas, bien porque se supera el aforo o porque se incumple la normativa de ruidos.