El Pleno aprueba las ordenanzas que subirán el IBI un 6% a 3.304 inmuebles comerciales e industriales

El cogobierno PSOE-IU ha sacado adelante de forma definitiva en el Pleno que se celebra este jueves las ordenanzas fiscales (impuestos y tasas) de 2017. Lo ha hecho con el voto a favor de Ganemos, fuerza que sustenta al bipartito. Además, se han abstenido PP y UCOR. Sólo Ciudadanos se ha posicionado en contra.

El expediente recoge la congelación del IBI: el 6% de subida catastral, fijado por el Gobierno central, lo compensa el Ayuntamiento, como ha sucedido en otros años. Aunque inicialmente el cogobierno planteó una subida del 3%, luego la retiró al quedarse sin apoyos en el Pleno. La plusvalía (se abona cuando se vende una vivienda) sí subirá otro ejercicio más: un 6%. Además, las tarifas de Cecosam (cementerios) y basura subirán el 2%.

Las alegaciones fueron tumbadas por PSOE, IU y Ganemos. Entre ellas, estaban las del PP: quería eliminar la alusión teórica que recogen las ordenanzas a la posibilidad de subir un 50% el IBI a las viviendas vacías y suprimir la subida de ese mismo impuesto de un 6% que van a sufrir el 10% de los inmuebles no residenciales de mayor valor (comercios; industriales u oficinas). El viceportavoz municipal de los populares, Salvador Fuentes, ha advertido de que dicho aumento del 6% en este impuesto afectará a 3.304 inmuebles en la capital, cifra que no ha rebatido la edil de Hacienda, Alba Doblas (IU). El PP ha bajado al detalle al indicar que la mayoría de los espacios que sufrirán ese aumento del IBI son comercios: 1.577. La titular de Hacienda sostiene que los inmuebles comerciales afectados tienen de media 638 metros cuadrados, lo que, ha alegado no corresponde con pequeños negocios.

Ganemos, tras aburrirse de quejarse por la falta de atención del cogobierno y por los incumplimientos de los pactos que sella con el bipartito, le dio sus votos para sacar adelante las ordenanzas fiscales. Lo hace gracias a un nuevo acuerdo con PSOE e IU. Éste incluye elementos concretos: se difundirán las bonificaciones fiscales de forma más clara o la entrada al zoo subirá un euro (no un 50%, como se planteó inicialmente). Luego, se recogen otros elementos difícilmente realizables, como el estudio de la implantación de una tasa turística, que es algo que está en manos de la Junta y que descarta activarla. Eso sí, Ganemos se ha encargado de recordar al cogobierno que está pendiente la negociación de su apoyo a los presupuestos y ha reiterado su descontento con el grado de cumplimiento del pacto por el que dio su apoyo vital a las cuentas de 2016.