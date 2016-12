Ocho momentos del deporte cordobés durante 2016

Lourdes Mohedano se convirtió este 2016 en la primera cordobesa que logra una medalla olímpica. La gimnasta rítmica consiguió la plata en los Juegos Olímpicos de Río junto a sus compañeras Sandra Aguilar, Artemi Gavezou, Elena López y Alejandra Quereda y pudo quitarse la espina clavada de Londres 2012. En aquella ocasión se hizo con la cuarta plaza quedándose a las puertas del bronce.

Solo las rusas pudieron superar a unas españolas que abrieron el turno competitivo en las dos rotaciones. Recibieron un 17,800 en las cintas al son de una pieza brasileña. En el mixto, Mohedano y sus compañeras fueron quintas, motivo por el cual fueron superadas finalmente en la clasificación y no pudieron quedarse con el oro. No obstante, el éxito de la joven cordobesa no ha pasado desapercibido para nadie y Lourdes ha reafirmado su condición de estrella.