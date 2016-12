El obispo de Córdoba vuelve a cargar contra la fecundación in vitro en su carta semanal

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ya manifestó en su día que la fecundación in vitro le parecía un «aquelarre químico». En su carta de esta semana ha vuelto a cargar contra la reproducción asistida aunque de forma menos directa, al decir que «un hijo tiene derecho a nacer del abrazo amoroso de sus padres» y no a través de «la ciencia tecnológica», que «permite conseguir un hijo en la pipeta del laboratorio, dejando como 'material sobrante' los embriones que no se utilizan».

En su carta, el obispo se refiere al «invierno demográfico» que vive el planeta, inmerso en un «ambiente antinatalista donde la anticoncepción se ha generalizado y donde ha crecido el número de abortos». Afirma que «si no hay hijos es porque generalmente se taponan las fuentes de la vida» y «un amor taponado se corrompe, se enfría, se pierde».

Además, considera que el panorama en el que se desarolla hoy el amor humano «no es fácil», porque «el deseo de compartir todo durante toda la vida se ve truncado cuando llega la infidelidad de alguno de los esposos. El amor de Dios y su perdón son capaces de restaurar esas heridas, recuperando el respeto mutuo de quienes se habían prometido fidelidad para siempre».

Por eso, dice, «el Papa Francisco pone todo el acento en la preparación para el matrimonio de tantos jóvenes que sueñan con ese futuro feliz para sus vidas», algo que pasa por superar «el egoísmo». Finalmente, el obispo convoca a la misa en celebración de la fiesta de las familias el próximo 8 de enero en la Catedral, a las 12.00 horas. «Dios quiere nuestra felicidad y el amor humano no debe convertirse nunca en una tortura», concluye.