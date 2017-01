«El Niño» no sonríe a Córdoba

«El Niño» no ha sonreído a Córdoba. A la espera de conocer si algún particular o negocio ha traído la suerte a la provincia, los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado indican que no se ha visto agraciada con ninguno de sus tres grandes premios.

Eso sí, tampoco es que se estuviera esperando con demasiada esperanza el gordo. Porque sólo ha caído en dos ocasiones en la capital, y hace ya bastante tiempo: 1964 y 1997.

Su último pellizco lo dio en Córdoba en 2014, con más de 1,5 millones del segundo premio, que recayó en el 69.362 vendico en la capital, Rute y Luque. El año 2013 también fue un buen ejercicio, porque «El Niño» se acordó de Hinojosa del Duque y Villarrubia, donde dejó 1,1 millones.