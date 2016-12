El marisco en Córdoba, sólo para pudientes

R. C. M. Córdoba

«Las gambas están por los cielos». Ésta es la frase más escuchada en los pasillos de los mercados de abastos de Córdoba. Así lo apuntan los propietarios de algunos de los puestos de estos espacios. «El marisco y las almejas han subido en los últimos días», apuntó Alfonso García, de Pescadería Alfonso, del mercado de la Huerta de la Reina. Sus compañeros del sector pescadero lo apoyaron y añadieron que «a pesar de que el pescado se vende todo el año, en estas fechas hay un despunte en las patas de cangrejo, loslangostinos y las gambas». Así la respaldan además los cocineros de los hogares cordobeses. Agustina Serrano, madre y abuela, señaló que «este año el salpicón lo he hecho con langostinos porque las gambas están muy caras y las comprará mi hija para el centro de la mesa».

Al despunte en los precios del marisco, que puede llegar a los 30 euros por un kilo de gambas, se le une la subida de otros productos, como la pescada. «Esto sube debido al aumento de demanda en estas fechas, igual que muchos alimentos famosos en las comidas de Navidad y Nochebuena», aseveró Alfonso. Aunque el resto de alimentos cárnicos y piscícolas se mantienen en relación a otros meses del año, ya que, como dice María del Carmen, carnicera del mercado Huerta de la Reina, «la forma de comer ha cambiado y ahora comemos de todo durante el año», por lo que no se espera a la Pascua para invertir en comida, antes considerada de lujo.

La carne, igual

Según los carniceros, la carne mantiene su coste en la mayoría de los casos. El cordero, a pesar de las suposiciones, no ha subido en estos días. Según las afirmaciones de los tenderos, «puede ser porque la gente, normalmente, no espera a última hora para comprar», explicó Antonio Infante de «Carnicería Antonio», aunque, «hay señoras que no se llevan los productos hasta el último día por problemas de espacio en sus cocinas». A la pregunta de lo más vendido estos días, Antonio Infante, carnicero de la Huerta de La Reina, afirmó que «en estas fechas lo que más compran las familias es el pavo, el cordero y las piezas rellenas».

Otro de los productos que se disfrutan en las mesas cordobesas es el rabo de toro. «El precio de los callos y los rabos se ha mantenido, por lo que vendemos más, a diferencia de la ternera que es más cara y, por tanto, se gasta menos en las casas», declaró Mari Carmen. El bajo coste de estas piezas, lo aseguró Agustina mientras compraba los últimos alimentos para la noche más familiar del año, «yo voy a cocinar rabo de toro que está barato y además triunfa entra mis hijos y nietos».

En Córdoba el gasto sólo sube cuatro euros, por los bajos salarios

La fruta y verduras también están igualmente muy popularizadas en la cesta de la compra de estas fiestas y, al igual que el resto, incrementan su .precio, aunque en un porcentaje escaso. «Ha subido la berenjena, el calabacín y el puerro, además es lo que más se lleva la gente para hacer sopas y consomé de entrante en las cenas» apuntó el frutero Rafael Montes de Frutería Rafalín.

Todo ello da la razón al estudio que publicó a principios de diciembre la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), en el que auguró que el gasto de los hogares cordobeses para la Navidad se incrementaría cuatro euros respecto al año pasado, pasando de los 443 euros de 2015 a los 447 para 2016 (sólo un 0.9% más), entre otras causas por los bajos salarios y la incertidumbre laboral que tampoco olvidan en esta época del año.