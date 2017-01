Las Juventudes Socialistas de Córdoba crean una gestora tras la expulsión de Menacho

Las Juventudes Socialistas han determinado la creación de una comisión gestora para dirigir la organización en Córdoba capital tras la expulsión de Cristian Menacho, que hasta ahora era el secretario de la misma y está siendo investigado por un presunto fraude con fondos públicos para la contratación de personas en desempleo a través de la asociación que preside, Jóvenes hacia el futuro. La decisión de retirarlo del cargo se tomó este martes, seis meses después de que las «mordidas» se hicieran públicas a través de una serie de informaciones de ABC.

El secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Domingo Gutiérrez, explica que la creación de la gestora se realiza «de acuerdo con los estatutos y reglamentos» de su organización y «en conformidad con la Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España». La gestora estará presidida por Mohamed Ahmed Bagdad Mohamed, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas de Andalucía.

Se trata de la única reacción hasta el momento por parte del entorno socialista y por ahora el PSOE no está dispuesto a pronunciarse al respecto. Este miércoles, el coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, aclaró que Cristian Menacho «no es militante» del partido y que por tanto los socialistas no opinarán sobre su situación tras ser llamado a declarar en calidad de investigado. No obstante, el ya exsecretario de las Juventudes ocupó un lugar en la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales que hicieron alcaldesa a Isabel Ambrosio. De hecho, de producirse renuncias a las actas de concejal en el grupo socialista, Menacho aún podría sentarse como munícipe en el salón de plenos del Ayuntamiento.