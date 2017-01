El Imibic identifica un gen que permite envejecer de forma más saludable

Un estudio realizado por investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), del Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba (UCO) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición (Ciberobn), ha identificado un gen que permite envejecer de una forma más saludable.

Según esta investigación, el estrés oxidativo, la inflamación y el sistema inmune favorecen el envejecimiento o senescencia de nuestras células, tejidos y órganos vitales. Uno de los mecanismos primordiales de dicho envejecimiento es el acortamiento de los telómeros, estructuras situadas en los extremos finales de los cromosomas que los protegen de su degradación y que van acortándose de manera natural con la edad, cada vez que nuestras células se dividen.

En el acortamiento de dichos telómeros tienen bastante que decir los aspectos genéticos y el tipo de alimentación. Este trabajo demuestra que la dieta mediterránea ralentiza el proceso y, por tanto, el envejecimiento de nuestras células. Todo apunta a que en el futuro se podrán individualizar los alimentos que sirvan a cada persona para retrasar el envejecimiento.

Así lo ha indicado el Imibic en una nota en la que ha detallado que el estudio se ha publicado en la revista «Journal of Gerontology», la de mayor impacto científico en el ámbito del envejecimiento, bajo el título de «Telomerase RNA Component Gnetic Variants Interact with the Mediterranean Diet Modifiying the Inflammatory Status and ists Relationship with Aging: Cordioprev Study».

Este artículo, coordinado por el doctor Francisco Gómez, y enmarcado en un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Instituto de Salud Carlos III y liderado por el doctor Pablo Pérez, surgió a raíz de que en los últimos años ha crecido el interés en estudiar el papel del estilo de vida y la alimentación como moduladores del envejecimiento.

El estudio publicado se enmarca en el proyecto «Cordioprev», que tiene por objeto determinar si dos modelos de dieta saludables son capaces de tener un efecto «curativo» sobre enfermos del corazón. Es importante destacar que el estudio «Cordioprev» es el primero de este tipo en el mundo, suponiendo un importante avance en el conocimiento de la importancia del estilo de vida en la prevención cardiovascular.