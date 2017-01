El Gobierno achaca a «razones técnicas» la demora en la salida de la A-4 a la Torrecilla en Córdoba

J. M. C. Córdoba

Razones técnicas son las que han impedido que las obras de la segunda salida en la variante de los Visos para evitar el tráfico denso y los atascos en ese punto de la A-4 no se hayan iniciado a lo largo del pasado año y, por contra, se vayan a ejecutar ya en 2017. Ésa, al menos, ha sido la explicación que ha dado el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, quien, en concreto señaló a que el Ministerio de Fomento no ha querido considerar la actuación como un modificación de obra, sino como una obra nueva, lo que unido a «la prórroga de presupuestos», ha forzado una serie de trámites administrativos y jurídicos que no se han podido acometer.

La situación de la variante de la A-4 salió a colación, precisamente, por el balance de siniestros de tráfico, ya que se trata de una vía «reconocida como punto negro por Tráfico», en el que durante 2016 se registraron hasta 37 accidentes. Eso sí, «ninguno de ellos mortal». No obstante, esa segunda salida va a aliviar la situación de esa vía que cuando se ideó tenía un volumen de tráfico menor que el actual, lo que también explica los atascos densos que se suelen formar allí.

Previsión

Primo Jurado volvió a explicar que el proyecto ya fue presentado a los empresarios de la Torrecilla y reiteró su compromiso de que será una realidad «este año». Para ello, hay previstos 4 millones de euros, que es lo que costará esa segunda salida a la altura del polígono industrial de la Torrecilla.

Por ello, el responsable gubernamental en Córdoba aseguró ser capaz de asumir las críticas de los empresarios de la Torrecilla y de los propios cordobeses y pedir disculpas por el retraso que está experimentando la obra, «pero no las que ha lanzado el PSOE», porque «ellos no hicieron la obra en su momento», como tampoco han solucionado desde la Junta el peligro que supone la A-431 en Palma.