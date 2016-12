Feliz 2017.

A

con la sensación de estar pisando un territorio de ciencia ficción. Ve uno en el calendario eso de 2017 y piensa que hasta lo de la odisea en el espacio se ha quedado ya antiguo. Pasa 2016 y seguimos como estábamos. A verlas venir. Que la crisis está superada se escucha en la calle a media voz, lo dicen los empresarios sin querer creérselo mucho y desmintiéndolo además a renglón seguido. Sube la venta de coches, el mercado inmobiliario de segunda mano se anima mucho, en las calles del Centro no hay quien encuentre una tienda en paz para hacer las compras sin apretones y sin colas, ha abierto una librería en el mismo sitio en el que ayer mismo, o casi, cerró otra; y tenemos una protobiblioteca en Los Patos que avanza a buen ritmo y un museo nuevo en Miraflores, que ya era hora de que allí floreciera algo. Un museo o lo que sea. Un centro de creación contemporánea, dice la Junta, que le ha quitado al edificio el nombre de un coche a buen precio para apodarlo con unas siglas que son el culmen de la modernidad interestelar: C3A. Y, sin entrar en detalles,ahí andan los operadores del sector turístico llevándose las manos a la cabeza por los (nuevos) retrasos del Gobierno regional con el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Es que no aprendemos: las infraestructuras congresuales están malditas desde hace un tiempo en esta ciudad. Hace un par de décadas la negra se cebó con los puentes y ahora que ya cruzan el Guadalquivir o la autovía todos los que tenían que hacerlo el mal fario se ensaña con los edificios de reuniones de profesionales. Qué le vamos a hacer.

La alcaldesa, a todo esto, anda a lo suyo. Para despedir el año le ha escrito una carta a los Reyes Magos. Otra. Una de las primeras cosas que les transmite a sus majestades es que el próximo de enero no va a llover en Córdoba. Qué seguridad la de los servicios meteorológicos del Ayuntamiento: ni en la Aemet son capaces de afinar tanto a una semana vista. Todo el empeño del que careció el equipo de gobierno el pasado 5 de enero para sacar el cortejo a la calle lo pone ahora en augurarle a los niños de la ciudad una Epifanía sin sueños rotos. No hay noticia en la misiva de la regidora acerca del millón de euros que se han esfumado de las arcas municipales porque las obras financiadas con cargo al Gobierno central no alcanzaron los plazos previstos. Al PP no se le ha pasado mencionarlos en su repaso en clave cibernética de la actualidad del ejercicio que se consume. Bellido, que se va a comer las uvas como portavoz por primera vez, le ha dado al bipartirto donde más duele a golpe de click: ahí está el «topten» de las cositas que Ambrosio y los suyos se dejan en el tintero según el principal grupo de la oposición municipal, que navega ya sin Nieto, encumbrado en el Madrid de las altas responsabilidades.

Feliz 2017.