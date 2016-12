Expulsado del PSOE un militante que criticó a Susana Díaz y dijo que su partido era «corrupción pura y dura»

La Comisión Gestora federal del PSOE ha decidido expulsar del partido al militante Antonio Sánchez Villatoro, perteneciente a la Agrupación Municipal de Lucena, por decir que el partido en Córdoba era «corrupción pura y dura» y personalizar sus acusaciones en el secretario general de la formación en la provincia y presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y el secretario de Organización y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Sánchez, que fue secretario de Organización en Lucena, hizo este comentario en una reunión de afiliados celebrada en Pedro Abad el 27 de octubre y a la que asistieron miembros del partido de varias agrupaciones de la provincia. Según el expediente de expulsión, al que ha tenido acceso este periódico, en ese mismo encuentro «llamó fascista al expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE Felipe González». Un asistente a la cita, el alcalde de Jun, grabó un vídeo de las palabras de la persona sancionada y lo publicó en las redes sociales.

Un grupo de Facebook

La expulsión está justificada también, a juicio de la Comisión Gestora, en las manifestaciones vertidas por Sánchez Villatoro a través de un grupo de Facebook que tiene por título «El futuro socialista en Lucena», y que tal y como señala el documento emitido por el órgano federal «utiliza indebidamente el logo y el símbolo del partido». Los comentarios objeto de la sanción tienen por fecha el 29 de octubre y entre ellos se encuentra el siguiente: «Primera propuesta para la próxima asamblea que debe haber, si no se incumplen una vez más los estatutos, antes de finalizar el año: declarar a doña Susana Díaz persona non grata en la Agrupación. Empezamos a recoger firmas». Ese mismo día, el exsecretario de Organización de Lucena firma el comentario que dice que «los que han destruido el partido no son gratos en esta agrupación. Don Juan Pablo Durán, el ganador de todas las elecciones, absténgase de venir a la Agrupación de Lucena».

El expediente de expulsión está fechado el 22 de diciembre en Madrid y firmado por la adjunta al Área de Organización de la Comisión Gestora del PSOE, Ascensión Godoy Tena. La instancia de la que parte el proceso sancionador es la Ejecutiva Provincial, a la que Sánchez Villatoro se digirió el 12 de diciembre para realizar una serie de alegaciones. Los órganos provinciales enviaron la documentación a Madrid: la Comisión Gestora tardó apenas una semana en tener lista su decisión.

Financiación ilegal

Sánchez Villatoro tiene abierto otro expediente sancionador por denunciar el pasado mayo ante la dirección provincial la presunta financiación ilegal de las campañas municipales del PSOE lucentino en 2007 y 2011. El exsecretario de Organización socialista de la ciudad de la Subbética presentó hasta dos escritos en los órganos de dirección para poner en conocimiento del secretario provincial de los socialistas cordobeses y actual presidente del Parlamento de Andalucía «el desvío de fondos municipales para financiar las campañas socialistas». Las denuncias de Sánchez Villatorio por este tema han llegado a la Fiscalía Anticorrupción.