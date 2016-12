Si un cliente de Cajasur no hubiera tenido la quijotesca ocurrencia de denunciar a la entidad por el atraco de las cláusulas suelo, los bancos se estarían embolsando a día de hoy un pastizal por su cara bonita. Lo de las cláusulas suelo es el truco del tocomocho. Si el euribor de referencia se dispara, el banco se lleva la pasta. Y si se desploma, también.

Así funcionan las artimañas del libre mercado de la señorita Pepis. Libre pero depende. Con este truco del almendruco, Cajasur se metía en el bolsillo 6 millones de euros mensuales de sus clientes gracias a una cláusula abusiva que hoy ya es «trending topic» en medio planeta. Quiere decirse que unos 40.000 usuarios pagaban de media unos 200 euros al mes de más por su hipoteca. Que es un dinerito, oiga.

El citado cliente llevó el truco a los tribunales y un juzgado de lo mercantil obligó en 2012 a retirar la cláusula suelo del contrato de hipoteca. Hablamos de un desfalco multimillonario. Estratosférico. Si a la entidad financiera cordobesa le reportaba unos pingües ingresos de 70 u 80 millones de euros anuales, hagan la regla de tres con la totalidad de bancos de España. En efecto. Un disparate.

Cajasur recurrió. Lo propio de quien no persigue la justicia entre sus objetivos comerciales sino la defensa a ultranza de su cuenta de resultados. Que no es exactamente lo mismo. El Tribunal Supremo le volvió a dar la razón al cliente. Y obligó a reintegrar el dinero cobrado de forma irregular. Con una salvedad: se debía abonar la manteca apropiada solo desde la sentencia del 9 de mayo de 2013. No desde la firma del contrato de hipoteca.

Por razones difíciles de explicar, el Supremo antepuso la salvaguarda de la estabilidad financiera de los bancos a la restitución del justo derecho de sus clientes. ¿Qué hace el Tribunal Supremo defendiendo los intereses de la banca? Ni idea, oiga. Esperemos que algún día alguien nos lo aclare. Esperaremos sentados. Naturalmente.

La pregunta del euromillón es qué diablos ha hecho el Estado en todo este tiempo. Todo indica que se ha dedicado a mirar para otro lado mientras las entidades financieras hacían caja colando de rondón triquiñuelas a millones de ciudadanos indefensos. A falta de ministros que cumplan la ley y apliquen los principios constitucionales con que machaconamente nos dan el desayuno cada mañana, tiene que venir un cliente quijotesco de Cajasur a desbrozar la jungla de cada día. Que le pongan un piso. O que le pongan una calle. O las dos cosas a la vez.

Antes de ayer, vino a pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE para poner las cosas en su sitio. Es decir: si las cláusulas suelo son nulas porque son abusivas, lo son desde la firma del contrato de hipoteca. No desde cuando le venga mejor a quienes han estado esquilmando a sus clientes con el timo de la estampita. Hablamos de 7.000 millones de euros en toda España y más de tres millones de damnificados. O sea.

Resumiendo. Europa viene al rescate de España. Una vez más. A restituir la justicia que otros se encargan de pulverizar. Ni las entidades financieras, ni los tribunales, ni el Banco de España, ni el Estado han cumplido con sus obligaciones en la defensa y protección del contribuyente. Desde ese punto de vista, nada nuevo bajo el sol. Ya saben. La libertad siempre vino de fuera. Y la justicia. Y la razón. A rescatarnos de la noche oscura de los tiempos. Bienvenida Europa. Que le pongan un piso.