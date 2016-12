Los empresarios sólo pusieron el 9 % del dinero del Consorcio de Turismo de Córdoba

Si el Consorcio de Turismo se creó para aunar el esfuerzo público y privado en tiempos de Rosa Aguilar, las cosas no han salido bien. Al menos, eso es lo que dice un informe analítico de la contabilida del organismo que ahora se cierra y que se cambiará por una entidad llamada Imtur, acrónimo de Instituto Municipal de Turismo. Las conclusiones están claras. La presencia del dinero privado en el Consorcio fue meramente simbólica pese a que los empresarios se encontraban sentados en la organización prácticamente en pie de igualdad con los responsables municipales.

Lo que nunca pusieron es dinero. Una media realizada de los presupuestos que van desde 2011 a 2015 asegura que la aportación privada apenas llegó a un nueve por ciento de media. En cifras concretas, el Consistorio siempre destinó una media de un millón de euros (a veces algo más; en los tiempo de escasez unos 900.000 euros) pero los recursos privados rara vez excedieron los cien mil euros. De los seis años estudiandos, solo tres se encuentran por encima de esa cantidad (2011, 2012 y 2013), probablemente porque aún se hacía la intermediación de las entradas del espectáculo nocturno de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Presencia simbólica

El análisis que ha realizado el Consistorio es que la aportación de dinero privado era verdaderamente simbólica. Tanto, que era inviable mantener esta figura legal que exige que las partes sentadas en torno a una mesa pusieran dinero o, al menos, que la presencia de fondos privados equilibrase las transferencias constantes de presupuesto público. El equipo de gobierno sostiene que aún es posible la presencia de empresarios y sindicatos en el consejo rector del nuevo instituto municipal a pesar de que la legislación aprobada en la legislación anterior exige que, para tomar decisiones, hay que aportar dinero.

En la documentación municipal para la creación del Instituto, se advierte que no es muy probable que la estructura de ingresos cambie. Los técnicos que han estudiado el proyecto creen que solamente con cambios muy significativos en materia de gestión es posible que se incremente el peso de los recursos propios. El nuevo Imtur será la organización que gestione el Centro de Convenciones una vez que se encuentre terminado. El nuevo Imtur estará formado por el personal del Consorcio de Turismo hasta que sus plazas se saquen a concurso. También se integrarán los trabajadores que realizan sus labores en el Área municipal de Turismo que nunca dejó de existir debido, precisamente, a que los empresarios no ponían dinero y que el Consistorio quería reservarse una parte del presupuesto que no dependiese de terceros en la toma de decisiones.