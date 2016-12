Los empresarios no estarán al final en la dirección del Instituto Municipal de Turismo

El edil de Turismo, Pedro García (IU), mostró el 23 de diciembre su confianza en que el consejo rector del nuevo Instituto Municipal de esta materia (Imtur), heredero del Consorcio, incluyera a la patronal (CECO), los sindicatos o la Universidad. Algo desconcertante, pues la Intervención municipal alegó para disolver el Consorcio que no podían tener poder decisorio en él los empresarios -y sí lo ostentaban-, pues no contribuían económicamente a su sostenimiento -eso no cambiará en Imtur-.

Tras una reunión ayer de todos los grupos municipales, el consejo rector lo integrarán finalmente sólo los ediles -cada partido aportará un número de miembros en proporción a su representación y este órgano estará formado por un máximo de nueve miembros-.

En el consejo consultivo, sí estarán los agentes económicos y sociales que se crea oportuno en cada mandato. Este planteamiento final tiene el apoyo de todos los partidos, salvo Ganemos. La fuerza que sustenta al cogobierno PSOE-IU reivindica que los representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y del Consejo Social estén presentes en el consejo rector.

De mantener esta postura en el Pleno del jueves, esta cuestión acabará generando debate, si bien la oposición de Ganemos no tendrá efectos prácticos, pues con sus cuatro ediles estará en franca minoría. La citada sesión plenaria será la que dé carta de naturaleza al nacimiento de Imtur.