Denuncian un presunto fraude en el cotillón de Nochevieja de la Plaza de Toros de Lucena

Un grupo de los asistentes al «Macrocotillón Universal», fiesta de fin de año celebrada la pasada Nochevieja en la Plaza de Toros de Lucena, denunciarán a la empresa organizadora para exigir la devolución del importe de las entradas. Los afectados han denunciado el incumplimiento de la mayor parte de los servicios anunciados en la cartelería de la fiesta, en la que se prometían «carpas calefactables, seguridad privada, barra libre con primeras marcas, delicatessen, fotografía, servicio de ropero, videoproyecciones, zona VIP» y varios concursos.

Los jóvenes aseguran que al llegar a la fiesta se encontraron con que no había nada de lo prometido: no había calefacción, apenas había bebidas y tampoco aparecieron las 1.000 personas que la empresa había anunciado que asistirían. Los asistentes se sienten «estafados» por la organización y aseguran que no existían hojas de reclamaciones a su disposición como es reglamentario en estos casos y la organización se negó a devolverles las entradas para formular la oportuna denuncia, ante lo cual se vieron obligados a llamar a la Policía Local.

Los afectados han conseguido 350 firmas en una denuncia abierta en la plataforma Change.org, como punto de encuentro. Por su parte, Alejandro Montoro, empresario de la fiesta, niega todas las acusaciones. El empresario ha indicado que «es posible que faltaran marcas que esperaban, pero es falso que no hubiese bebidas». Achaca el problema con la calefacción a «una avería de la bomba de calor». Asimismo, ha indicado que no se negó a ningún asistente el acceso a hojas de reclamación. Respecto al anuncio sobre la venta de un millar de entradas, el empresario asegura que se limitó a anunciar «lo que me comunicaron desde la red de relaciones públicas que se encargaban de la venta de entradas».