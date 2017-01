La «demora cero» sanitaria, de baja por vacaciones en Córdoba

Las previsiones del Sindicato Médico (Simec) respecto al escenario que esta Navidad iba a registrarse en la sanidad cordobesa se han cumplido, como suele decirse, a pies juntillas. Este colectivo —así como los sindicatos CCOO y UGT— ya apuntó a ABC que no se iban a cubrir «ni el 20 por ciento de las bajas» y que las consecuencias más directas iban a ser un «peor servicio para el ciudadano» que acude para recibir atención sanitaria y la saturación de los ambulatorios. Las fuentes consultadas por el Simec han señalado a este periódico que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está «incumpliendo» el compromiso de «demora cero» en Atención Primaria, es decir, que los centros de salud están dando citas superiores a las 24 horas y en no pocas ocasiones hasta en 72 horas.

«El compromiso de ‘demora cero’ es una propaganda que no se cumple, y más aún durante las vacaciones». Así de claro y rotundo se ha mostrado el Simec al analizar el estado de la Atención Primaria en Córdoba desde el pasado 24 de diciembre. El colectivo ha precisado en este tenor que la «falta de contratos» es una de las razones que acarrean esta situación. Según el Simec, el SAS «nos dice que no contratan porque no encuentran médicos en paro en la bolsa» de empleo, un extremo al que responden desde el sindicato al apuntar que «no contratan porque los médicos no aceptan unas condiciones como las que les plantean».

«Condiciones laborales que no son dignas»

Pero, ¿qué quiere decir el Sindicato Médico cuando habla de que las condiciones laborales no son «dignas»? El Simec responde que «lo que pretende el SAS es que un médico sustituto cubra las consultas de dos o tres que se marchan y además les haga sus guardias, y todo por el mismo precio». Unas condiciones que muchos trabajadores no están dispuestos a soportar. Añade que «contratan sólo jornadas ordinarias y meten complementos, lo que suele llamarse como un dos por uno».

Es por ello por lo que es frecuente encontrarse con hojas informativas en la puerta de las consultas médicas de los centros de salud donde se puede leer que el facultativo «estará ausente» durante un determinado número de días y que la atención la recibirá por parte de otro especialista. Es decir, que los médicos que se quedan en los centros de atención sanitaria durante el periodo de vacaciones «cubren a los que se marchan en la inmensa mayoría de los casos», sin que haya sustitutos para ellos.