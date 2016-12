Un décimo del «Gordo», para dos artistas flamencos de Pozoblanco

Ha tocado íntegro en Madrid, pero algo de la suerte del 66.513, el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad, también ha caído en Pozoblanco de una manera, además muy flamenca. La cantaora Pili Acaíñas y el guitarrista Juan Carlos Risquez jugaban a un número que les ha dejado 400.000 euros a repartir entre los dos.

«Jugábamos un décimo a medias todos los años y este año nos ha tocado», ha relatado una Pili Acaíñas muy emocionada que todavía no daba crédito a lo que le está ocurriendo.

«No me lo creo, es un número que nos trajo la mujer de mi compañero de Madrid y sólo ha comprado el nuestro, estoy que no me lo creo», relataba Acaíñas que en cuanto comprobó que el número agraciado era el suyo llamó a su compañero y poco después a su marido. «Estaba en casa escuchándolo porque siempre me gusta hacerlo y cuando ha salido el trece pues lo he mirado y claro no me lo creía», vuelve a incidir.

Ahora, ambos tendrán que repartir un premio de 400.000 euros y con su parte Pili ni se ha planteado qué hacer, además asegura que «no sé ni lo que tengo que hacer ahora».

De momento, está celebrándolo con la familia como corresponde y esperando a su compañero de juego y de cante y guitarra para seguir festejando que el jugar durante años un décimo a medias haya tenido hoy su recompensa de la mejor manera posible, pillando un cachito del gordo.