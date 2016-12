Crónica negra: el duelo en la provincia «tranquila»

No se caracteriza Córdoba por ser una provincia especialmente conflictiva. De hecho, los índices de criminalidad han vivido un descenso generalizado del seis por ciento en el último año, y las fuerzas de seguridad insisten en que vivimos en un lugar «tranquilo». Sin embargo, a lo largo de 2016 varios sucesos han creado conmoción en la provincia.

En abril, un abogado de Montoro sufrió un tiroteo a las puertas de su casa en el que resultó gravemente herido. El autor era un antiguo cliente descontento por un pleito de lindes, que está en prisión y pendiente de juicio. En noviembre, el brutal asesinato de una mujer a manos de su hijo de 17 años en Montilla heló la sangre no sólo a los vecinos de la localidad, sino también a los de todo el país por la repercusión mediática del caso. Según las primeras investigaciones, una discusión familiar podría estar detrás del trágico desenlace. El chico llevaba días dejando extraños comentarios de tono amenazante en sus redes sociales.

No es el único triste suceso que ha llevado a Córdoba a la agenda de la crónica negra estatal. Los supuestos autores de una violación en los últimos Sanfermines -la «Manada», como se llamaban a sí mismos en un grupo de Whatsapp- están siendo investigados por abusar presuntamente de otra chica en Pozoblanco. Incluso se han llegado a filtrar fotogramas del vídeo en el que, entre bromas, inmortalizaron la supuesta agresión sexual y donde puede verse a «el Prenda» y sus amigos manoseando a una joven aparentemente inconsciente. La defensa de los acusados pide que se anule dicho vídeo porque fue hallado cuando se investigaba un caso diferente, concretamente el de los hechos de San Fermín.

Concentración por la desaparición de Paco Molina en su 18 cumpleaños - ROLDÁN SERRANO

Igual que lo hizo 2015, este año se cierra con la inquietud de no haber dado por el momento con el paradero de las personas desaparecidas en Córdoba. Los padres del joven Paco Molina, que este año ha cumplido 18 años, organizaron una multitudinaria concentración en el día de su cumpleaños de la mano de la Fundación QSDGlobal. Prosigue la investigación para encontrar al chico, que desapareció el 3 de julio de 2015 y supuestamente fue visto por última vez en la Estación de Autobuses, cuando subía en un vehículo con destino Madrid. No llevaba dinero ni ropa. Sus cosas siguen en casa, aguardando un regreso en el que sus padres depositan la esperanza que ha perdido, sin embargo, la familia de Ángeles Zurera, que desapareció hace ocho años en Aguilar de la Frontera. Los rastreos y excavaciones a lo largo y ancho de la localidad no han arrojado pistas sobre su paradero. Tampoco se sabe nada de Fuensanta Roldán, la anciana que desapareció en enero de 2014. Se la vio por última vez en la calle San Fernando.

Entre los casos que han pasado por los tribunales de justicia cordobeses este año hay varios relacionados con la corrupción. Uno de ellos es el caso de las facturas falsas de Baena, en el que los acusados se beneficiaron de una rebaja de la pena -evitando así entrar a la cárcel- por la dilación indebida del proceso achacable a la administración de Justicia. Sin embargo, la acusación popular ha recurrido ante la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía esta sentencia argumentando que este retraso fue una estrategia creada por los acusados para eludir el banquillo.

Continúa también en proceso el juicio del «caso Rocket», para el que la Junta ha aprobado un refuerzo para el juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo que tramita el sumario sobre la gestión presuntamente irregular de fondos para la creación de alternativas económicas a la minería que supuso, hace tres años, la detención de la anterior alcaldesa del municipio, Luisa Ruiz. El sumario consta de miles de folios y su digitalización apenas supera el 70 por ciento del proceso.

Rafael Gómez «Sandokán» - VALERIO MERINO

En enero tendrá lugar el juicio contra el empresario y exconcejal Rafael Gómez «Sandokán» y su familia, acusados de delito fiscal. Sandokán se enfrenta a 44 años de prisión y a multas, si es condenado, de entre 57 y 342 millones de euros por defraudar cantidades millonarias a Hacienda entre 2003 y 2006, y el fiscal pide otros 22 años de cárcel para sus cuatro hijos. Supuestamente retiraron en efectivo 60 millones, habitualmente en billetes de 500 euros, que los acusados dijeron haber gastado en «consumo».

Las conclusiones de la investigación se han hecho públicas el mismo año en que se ha juzgado al exsocio del empresario de Cañero, Francisco José Pozuelo Jurado «Pacurri». que aceptó la pena de dos años y medio de cárcel y una multa que ronda los cuatro millones por dos delitos contra la Hacienda Pública. Se suman a las condenas que ya pesaban sobre la mano derecha de Sandokán, en prisión desde hace un año.

Incautación de toneladas de tabaco de contrabando - VALERIO MERINO

El desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico con tabaco de contrabando le supuso en junio a la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, la segunda mayor aprehensión de este material hasta la fecha en España: 43 toneladas de picadura de tabaco procedente de hojas traídas de países como Polonia, Grecia, Bangladesh e India. La organización, de carácter familiar, usaba como almacén y taller dos naves industriales en el Polígono de las Quemadas.

El trabajo policial y de la Guardia Civil a lo largo de 2016 ha brillado especialmente en el campo de la lucha contra el tráfico de drogas. Varias operaciones han acabado con la detención de grupos organizados para la venta de estupefacientes en la provincia y en la capital. La Benemérita, junto con la Policía Local de Málaga y en el marco de la Operación Coti, desarticularon una organización criminal que traficaba con droga en Málaga, Córdoba y Granada. En noviembre, un registro domiciliario por parte de la Policía Nacional en la barriada de Las Palmeras se saldó con 11 detenidos que podrían estar dedicándose a la venta de cocaína y se incautaron varias armas.