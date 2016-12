El Consejo Social ve inflados los ingresos del presupuesto municipal de Córdoba

El gobierno municipal se acaba de apear de su primer objetivo, el de aprobar inicialmente los presupuestos municipales antes de comerse las uvas cuando éstos se encontraban ya más que dictaminados. Tanto, que el Consejo Social de Córdoba había remitido ya al equipo de gobierno un largo y detallado informe que no intenta quedar bien: afronta algunas de las lagunas más relevantes. En concreto, no se da gran credibilidad al capítulo de ingresos al poner en duda de que los números planteados por la edil de Hacienda, Alba Doblas, puedan hacerse realidad.

Directamente, el organismo, compuesto por los agentes sociales, dice que los ingresos por impuestos directos están «sobreestimados». De hecho, advierte que las previsiones de ingresos de IBI y de plusvalías presentan tales incrementos (12,7 y 6,5 millones de euros, respectivamente) «que pudieran afectar a la liquidación final y con ello a la estabilidad presupuestaria». Una de las causas de faltar a las reglas de estabilidad de los números es gastar más. La segunda es ingresar menos de lo que se prevé.

El IBI

El Consejo Social da un palo sobre un aspecto que no corresponde a los presupuestos pero sí a las ordenanzas fiscales. En concreto, que se va a subir un seis por ciento el IBI al diez por ciento de los edificios de mayor valor catastral de uso no residencial. Advierte el dictamen que ese no era el plan. «Entendemos que esta aplicación supone un incremento adicional de la imposición sobre la mayor tributación que ya soportan estos inmuebles y que además no coincide con la manifestación del equipo de gobierno de mantener la presión fiscal por este concepto», asegura. Es decir, que Isabel Ambrosio prometió congelar el IBI pero no va a cumplir del todo.

El Consejo Social dice que las inversiones son gastos de mantenimiento en realidad

En materia de gasto, el Consejo Social echa de menos un plan para reducir el consumo energético local que es el primer concepto dentro del capítulo de gasto corriente, que supone ya un 18 por ciento del presupuesto. Agradece el dinero que se va a dedicar a la ayuda a domicilio, 2,5 millones, pero recuerda que el 45,5 por ciento del gasto corriente en bienes y servicios corresponde a competencias de la Junta. «Hay margen de mejora en la sostenibilidad financiera», dice el dictamen, que reclama que se le pase la factura, vía convenios, al Gobierno andaluz. Avanza que buena parte de las inversiones son, en realidad, gastos de mantenimiento, echa de menos fondos para el comercio de cercanía y para nuevas peatonalizaciones. Sin embargo, recuerda que parte de este dinero va a salir de la venta de suelo municipal, y que esa no es una forma previsible de ejecutar las inversiones.