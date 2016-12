El Consejo del Movimiento Ciudadano estará presente en el Instituto de Turismo de Córdoba

El cogobierno y Ganemos, la formación que apoya a PSOE e IU en el Pleno municipal, han llegado a un acuerdo «in extremis» sobre la composición del Instituto Municipal de Turismo (Imtur). Las posturas estaban divididas: el bipartito proponía un ente sólo compuesto por ediles y Ganemos exigía incluir al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y el Consejo Social.

Finalmente, habrá un representante del CMC, pero la marca municipalista de Podemos ha cedido a que el Consejo Social no esté representado. Para justificar su cambio de parecer, Ganemos alega que el CMC sí habías pedido estar en el consejo rector del nuevo ente turístico, que sustituirá al ya extinto Consorcio de Turismo.

Esta negociación se ha cerrado antes del Pleno municipal que se celebra hoy. El propio edil de Turismo, Pedro García (IU), había alentado el 23 de diciembre la posibilidad de que en el consejo rector no sólo se sentaran políticos. Sin embargo, ése era un posicionamiento que chocaba con lo indicado con la Intervención municipal que alegó para disolver el Consorcio de Turismo que no podían tener poder decisorio en él los empresarios, pues no contribuían económicamente a su sostenimiento. O sea, para estar en la dirección de este tipo de entes municipales, hay que aportar fondos, cosa que no hará el Consejo del Movimiento Ciudadano.

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, ha recordado que el acuerdo alcanzado contradice a lo fijado en la mesa de trabajo para la constitución del Imtur y a la junta de portavoces posterior y ha dudado de su encaje jurídico. Por su parte, García ha defendido que el modelo cuenta con todos los visos de legalidad.

En el Pleno se ha aprobado la creación del Imtur con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos. En contra han votado Unión Córdobesa, Ciudadanos y PP. Las posturas han sido las mismas en la moción sobre la composición del consejo rector del nuevo ente turístico.