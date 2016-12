El clúster Fides pide definir un modelo de promoción de Córdoba

El clúster Fides -que agrupa a Hostecor, Córdoba Apetece y la Asociacion de Agencias de Viajes- reclamó al Ayuntamiento de Córdoba que defina un modelo turístico antes de crear «nueva burocracia», en referencia a la constitución del nuevo Instituto Municipal de Turismo.

La organización lamentó que después de que el Ayuntamiento de Córdoba haya reconocido en los últimos meses que no existe un modelo de promoción de la ciudad y «de que se haya instalado en la complacencia de unos datos que no hacen más que confirmar una latencia y no un crecimiento real», la resolución «a última hora y sin la participación de las organizaciones realmente representativas del sector pueda terminar en generar una nueva burocracia que permitiría solucionar un problema político a alguno y laboral a otros, pero que no servirá para generar una verdadera política de diseño de un modelo» para la actividad.

Aportaciones

Fides calificó la creación de Imtur de «patata caliente» y realizó un llamamiento a los grupos municipales «para que no adopten decisiones que condicionan una visión amplia, abierta y de futuro del turismo en un intento de resolver situaciones apremiantes que sólo los que tienen la culpa de haberlas generado pueden tener intención de resolver sin la suficiente perspectiva».

Por su parte, el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García (IU), «agradeció» a Fides sus aportaciones en cuanto al modelo de gestión turístico que debe darse en Córdoba pero recordó que «el único interlocutor válido desde el ámbito empresarial es CECO». La organización patronal, dijo, «ha sido uno de los integrantes de la mesa que ha trabajado en los últimos meses para la creación del nuevo ente de gestión del turismo, que será, si hay un amplio consenso entre los diferentes grupos, el futuro Instituto Municipal de Turismo de Córdoba».