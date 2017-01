Las claves de la agenda municipal del año 2017 en Córdoba

El edificio, en el corazón del Sector Sur, lleva en obras desde principios de 2014 para transformarse en un Centro de Producción e Iniciativas. Ahora está al 65 por ciento de su ejecución y el edil de Urbanismo, Pedro García (IU), asegura que estará no sólo terminado, sino en funcionamiento, para el 1 de abril de 2017. Más les vale: si el plazo previsto para su finalización (marzo de 2017) no se cumple a rajatabla, Córdoba tendría que devolver las ayudas europeas percibidas por el Plan Urban Sur. Sin embargo, el avance de las obras en los últimos meses lleva al Ayuntamiento a pensar que no hay nada que temer. La obra tiene un presupuesto de 5,2 millones, de los que 1,2 los sufraga la UE por el Urban Sur. El resto corresponde al Ayuntamiento de Córdoba.