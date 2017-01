Estimadas Majestades:

Han vuelto a cumplir el mayor deseo de los adultos de la ciudad. Se siguió creando empleo en 2016. Pero no basta con la mejoría que nos dejan. No es un capricho demandarles miles y miles de empleos. En esta capital, hay 20.324 vecinos que, muy a su pesar, el último año trabajaron menos que ustedes que curran un día por ejercicio.

Para colaborar a bajar el paro, les suplico que regalen a los miembros del cogobierno municipal PSOE-IU toneladas de concentración, porque enseguida se les va el santo (laico y de progreso, en su caso) al cielo con polémicas estériles. A ver si con ese presente son capaces en 2017 de arreglar unas cuantas cuestiones que sí nos preocupan: que arranque el Metrotrén; que le saquen partido al Centro de Ferias y Convenciones si logran que la constructora lo termine al fin en febrero; recuperar el espectáculo nocturno del Alcázar…

Majestades, para la Junta, les pido libros. Remitan a sus responsables en Córdoba el manual «Desbloqueo de obras atrancadas para principiantes». Es lo único que se me ocurre ya para que retome pronto los trabajos de ampliación del Palacio de Congresos, que van camino de quitar el récord a los del murallón. Añado que manden a Susana Díaz un ejemplar de «Transparencia para dummies» para que se entere de una vez de lo que es. Porque por sexto año consecutivo el Ejecutivo autonómico no ha facilitado sus presupuestos provincializados. Probablemente no quiera que confirmemos lo que intuimos: que hallar en ellos las partidas de inversiones destinadas a la provincia es tan difícil como encontrar hoy en las jugueterías un «Hatchimals».

Al Gobierno central hay que reconocerle su sinceridad. La nitidez de sus cuentas permitió comprobar que en 2016 culminó un proceso iniciado con Zapatero que nos llevó a ser el territorio de España al que destina menos fondos por habitante. Sabios de Oriente, apelamos a su influencia. Transmitan un mensaje a Moncloa: aquí, no somos muy de reivindicar y nos conformamos con que las inversiones, en vez de caber en un pósit, sean suficientes para llenar una servilleta de bar.

Y lo más importante. Deseo que se porten muy bien con sus homólogos anónimos. Son los que, sin capa ni corona, regalan su tiempo o su dinero (o ambas cosas) para combatir las desigualdades, para ayudar allí donde las Administraciones no supieron o ni se esforzaron en llegar… Sus Majestades de la Fuensanta, del Sector Sur, de Ciudad Jardín… se lo curran los 365 días dando a los que menos tienen lo mejor de sí mismos, entregándoles un presente impagable: su solidaridad.

Firmado: un cordobés de a pie.