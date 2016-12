La calma del C3A de Córdoba tras la inauguración

Hacía unas pocas horas que se habían apagado los aplausos y los ecos, las luces espectaculares y los fuegos artificiales de la novedad y al cabo, después de tanto tiempo esperando aquel momento, no quedaba más que un vacío. Y el caso es que si el nuevo Centro de Creación Contemporánea de Andalucía se había inaugurado con presencia institucional de alto nivel, discursos y mucho espectáculo el lunes, el día histórico de verdad era el martes.

Al cruzar la zona ajardinada y pasar por la recepción, una serie de indicaciones advierten de las limitaciones de espacio en las salas, y de que, a veces, por problemas de aforo, quizá haya que esperar antes que pasar. En la primera mañana de funcionamiento el edificio de los hexágonos no está vacío, pero tampoco hay multitudes. Grupos de jubilados amigos, casi todos con inquietudes culturales, han aprovechado la mañana radiante y algo fría para conocer el edificio del que hablaban los periódicos. Quienes han paseado hasta allí, y el parque de Miraflores no está cerca de casi nada, tienen la curiosidad de asomarse primero a la exposición de Nicoline van Harskamp, titulada «Englishes», que propone una serie de vídeocreaciones para reflexionar sobre el uso del inglés como lengua franca y de los posibles idiomas universales. No es fácil de entender, pero muchos toman los auriculares y se sumergen en sus propuestas.

Pantallas de alta resolución

Los pasillos son altos y desnudos, con el hormigón como único elemento, porque una de las ideas al concebir el C3A era la de una fábrica, y las fábricas son sitios de trabajo. En el espacio contiguo está la segunda exposición, la de Falke Pisano, sobre las matemáticas. La Caja Negra, que es el espacio para la creación «in situ», está por ahora vacía, a la espera de la actividad que tiene dirigir Daniel Silvo en las próximas semanas, y para la que ya se ha abierto una convocatoria. No son pocos los espacios todavía cerrados, sin uso, aunque donde hay más público es en la Mediateca. Desde el principio llamaron la atención las pantallas de alta resolución para visionar las películas.

En un futuro se verán cintas de la Filmoteca de Andalucía, ahora son series y películas de la plataforma Netflix. José Ángel, un desempleado, ha disfrutado del capítulo de la serie «The Crown», de la que había escuchado hablar mucho y antes de irse promete dar una oportunidad a las exposiciones anteriores. Algún precio había que pagar por poder responder a la pregunta eterna de para qué iba a servir aquel gran edificio entre el Puente del Arenal y el de Miraflores.