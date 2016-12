El Cabildo pide a Urbanismo la licencia de obras de la segunda puerta de la Catedral de Córdoba

Un trámite administrativo. Esto es lo que falta para que el Cabildo pueda iniciar el desmontaje de la celosía de la nave número 17 de la Mezquita-Catedral y su obra para sustituirla por una puerta de idéntico aspecto. Fuentes del organismo eclesiástico aseguraron que casi desde el momento en que la Comisión Provincial de Patrimonio aprobó el proyecto, se remitió a la Gerencia de Urbanismo para la aprobación de la preceptiva licencia de obra.

La notificación de la aprobación definitiva por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no supone que el Cabildo tenga que enviar la documentación de nuevo, sino que hace posible que el organismo del Ayuntamiento de Córdoba ya pueda otorgar el permiso para comenzar con los trabajos. Así lo confirmaron fuentes de la entidad propietaria de la Mezquita-Catedral. «Sólo falta que se firme la licencia», aseguraron.

Expediente

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya no tiene obstáculo, ya que el expediente que tiene en su poder tiene el dictamen favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, que no ha sido revocado por ninguna institución superior. Así, la Delegación Provincial de Cultura desestimó las primeras alegaciones que presentó Rafael de La-Hoz, en el verano de 2015. Después el asunto llegó a la Unesco, que también consideró el proyecto apropiado y dijo que no dañaba al monumento.

Se había hecho tras otras alegaciones del arquitecto, que también fueron finalmente desestimadas. Ahora, la Comisión Provincial de Patrimonio ha tomado conocimiento de todas estas resoluciones y su informe favorable de la Cuaresma de 2015 sigue vigente y por lo tanto el Ayuntamiento tiene que otorgar la licencia. En principio no tiene que mediar ninguna aprobación política, ya que la licencia de obras es un acto administrativo que Urbanismo tiene que conceder si el expediente está conforme a la ley.