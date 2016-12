«Cabaret», música y exuberancia para el Gran Teatro de Córdoba

Un título que con sólo pronunciarse ya evoca canciones, personajes y baile; unas cifras que hablan de millones de espectadores en todo el mundo y unas críticas que avalan que el dinero de la entrada estará muy bien invertido. Cualquiera puede pensarlo en estos días, un mes antes de que «Cabaret» llegue al Gran Teatro de Córdoba, precedido de un gran éxito en Madrid y para dos semanas en que probablemente se llene la sala todos los días. Ahora bien, eso no significa que no haya sorpresa. ¿Montar «Cabaret» es un desafío o una apuesta segura, o las dos cosas? Para la conocida actriz Cristina Castaño, que da vida a Sally Bowles, la protagonista de la trama, la elección de «Cabaret» implica riesgo, «porque el que sea un clásico no garantiza el éxito», ya que el éxito nunca puede estar garantizado.

La intérprete presentó en el Gran Teatro esta cita, el primer musical del año 2017, que estará en Córdoba entre el 26 de enero y el 5 de febrero, con una quincena de funciones. Cristina Castaño comenzó recordando las diferencias de este «Cabaret» con respecto a otros montajes de la obra. Frente a aquellas versiones más oscuras, aquí han perferido hacer una obra con más glamour y color, «porque el pueblo de Berlín a lo mejor quería que le engañasen y se le mostrase una vida divina y toda de color de rosa».

Personajes

«Cabaret» llega al Gran Teatro bajo la dirección de Jaime Azpilicueta, que ha creado una versión novedosa y a la vez clásica de la obra, con música de John Kander y libreto de Joe Masteroff. Se estrenó en el Teatro Rialto de Madrid, donde tuvo más de 200.000 espectadores en dos años, y ahora comienza el recorrido por España, que en las próximas semanas tendrá en Andalucía las siguientes estaciones, sobre todo en Sevilla y Córdoba, donde parará dos semanas, en lugar de una.

En el Kit Kat Club de Berlín trabaja la cantante inglesa Sally Bowles, un personaje del que no para de hablar por su riqueza. «Es la feminidad en estado puro, llena de encanto y coquetería; una libertina a la que no se le juzga, y que es a la vez sabia e inocente», relata. De ella se enamora el joven escritor americano Cliff Bradshaw y comienza una trama llena de aventuras en una época de la historia nada convencional: la época de entreguerras y el crecimiento del III Reich. Las entradas ya se pueden adquirir en las taquillas del Gran Teatro.