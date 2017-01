Se busca financiación para un semillero de empresas biotecnológicas en Córdoba

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), Rabanales 21 y una serie de organizaciones privadas pretenden presentar en este primer trimestre del año si se cumplen las previsiones inicialmente manejadas, las opciones para la construcción y creación de una aceleradora de empresas de biotecnología. El proyecto se enmarca en la apuesta de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), para desarrollar este sector concreto de la economía más innovadora.

El proyecto no está cerrado porque no puede estarlo. El planteamiento realizado por los responsables municipales pasa por financiar la propuesta por medio de la línea de trabajo que mejor se adapte a las circunstancias. La mejor alternativa que se baraja hasta el momento es acogerse a alguna de las iniciativas que financian los fondos Feder y que mejor se adapte a las circunstancias del proyecto así como a las posibilidades municipales. De momento, no se ha realizado ninguna convocatoria que se adapte a las características más idóneas en temática, financiación y presupuestos para una iniciativa de estas características.

La aceleradora de empresas biotecnológicas pretende aprovechar la infraestructura ya existente en la ciudad de Córdoba, donde existe una institución como el Imibic, financiado por la Junta y en menor medida por la iniciativa privada, así como empresas que trabajan específicamente en este sector. La más relevante de esta actividad en Córdoba es Canvax Biotech, una firma que está desarrollando un método para detectar el cáncer por medio del aliento (en puridad, por una molécula). Tiene en el portofolio unos 60 reactivos, espera alcanzar los 150 y dispone de una plantilla de 21 empleados con una participación en el accionariado de un gigante farmacéutico, Corporación Gestamp.

La aceleradora pretende aprovechar lo ya existente: instituciones como el Imibic y empresas del sector

Lo que se quiere hacer en la aceleradora es, precisamente, eso. Trabajar con empresas del sector, con ideas y proyectos, con el objetivo de trabajar intereses. Entidades como la Cámara de Comercio han aprobado ya un compromiso activo con el objetivo de sumarse a la candidatura para que Córdoba obtenga los recursos. En principio, se trabaja con el propósito de que sea la institución municipal quien lidere la iniciativa ya que los ayuntamientos tienen más facilidad para entrar en determinadas líneas de colaboración económica. La determinación es dar, ante quien tenga que resolver el expediente de las ayudas la mayor imagen posible de unidad social e institucional.

La creación de la aceleradora de empresas de biotecnología tiene el apellido de que recibirá proyectos de alta especialización. En concreto, se pretende recibir a los responsables de proyectos de todo el mundo para que reciban el respaldo y la asesoría que requieren en los momentos en los que la empresa está iniciando su andadura. Las aceleradoras no son simples viveros de empresas donde se desarrollan los primeros tiempos de la vida de una entidad mercantil. Al contrario, se parecen más a un máster donde quien estudia, recibe consejos y conoce a personas que pueden facilitarle el futuro. Se trata de un modelo iniciado en Silicon Valley que ha establecido programas donde lo verdaderamente complejo es entrar. El Consistorio ha incrementado el trabajo para buscar financiación en esta materia como el acuerdo con un fondo de capital riesgo israelí, Canaan, que tiene unos 20 millones de euros para buscar nuevos proyectos en esta materia.

La vertiente política

El proyecto no solamente tiene una vertiente económica. También política. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció que se trabajaba en esta línea con en el Pleno de debate sobre el estado de la ciudad como consecuencia del trabajo que se está realizando para favorecer una serie de sectores que desde el Consistorio se consideran estratégicos. También propone ser la primera acción positiva desde el gobierno municipal para conseguir la estabilidad de Rabanales 21, donde la llegada de nuevas empresas y la venta de suelo es una clave de futuro.

El equipo de gobierno y el parque tecnológico atravesaron unas relacionados un tanto tensas cuando el Ayuntamiento de Córdoba decidió hacer todo lo que estuviera en su mano para no permitir la creación de Rabanales Plaza, un centro comercia en una gran parcela en desuso del centro tecnológico. Los problemas generados desde la institución municipal aún no han terminado y ahora es la Junta, quien más apretó para desarrollar el proyecto, quien ha puesto problemas durante el trámite urbanístico de la idea.