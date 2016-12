El Ayuntamiento de Córdoba multiplica el margen para dar contratos a dedo

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado un paso atrás en materia de competitividad y ha decidido ampliar el rango de contratos, considerados menores, en los que puede ajudicar a dedo una obra o un servicio. Lo ha hecho mediante la nueva instrucción de contratación para contratos menores, una iniciativa que pasó por la Junta de Gobierno Local como de mero trámite pero que va a tener profundas consecuencias para los proveedores y, en general, para el nivel de transparencia de la institución.

El punto de partida era el siguiente. Hasta el momento, el Consistorio puede pagar hasta 3.000 euros presentando una simple factura con el proveedores que considere oportuno sin necesidad de establecer ninguna competición. A partir de aquí, se pusieron en marcha determinadas cautelas para prevenir problemas. La primera es que en los contratos de 3.000 a 6.000 se tenía que realizar un expediente mínimo con el objetivo de garantizar que hay dinero (lo que se llama como un contraído), que el encargo es necesario y que debe realizarse por medios ajenos. En esta fase, no hay que pedir ofertas y el Consistorio puede llamar a quien le parezca oportuno. Con las nuevas condiciones de contratación, el Consistorio puede llegar hasta 12.000 euros en servicios y 30.000 en obras.

Con las normas vigentes hasta su reforma, el Consistorio tenía que pedir tres ofertas en todos los contratos menores a partir de 6.000 euros. Se trata de una cautela que ha sido objeto de numerosas polémicas pero obligaba a abrir cierto margen de competencia a muchos de los encargos municipales. Con las nuevas instrucciones de contratación, el Ayuntamiento de Córdoba ni siquiera tendrá que pedirlas en el nuevo rango (30.000 en obras y 12.000 para servicios y otros contratos).

La nueva disposición es que se publique todo en el Perfil del Contrante, de forma que se presente quien quiere. Las propias instrucciones reconocen que no es muy habitual que los empresarios consulten esa parte de la página web municipal con lo que reclama que se haga una divulgación específica de ese trabajo. El plazo para presentar ofertas será de siete días. Una de las claves del problema es que los contratos menores ya se venían publicando generalmente. El cogobierno paró el sistema Vortal en el que se trabajó durante meses: una página específica para licitaciones menores en la que los empresarios se daban de alta y recibían una notificación cuando aparecía un contrato que se ajustaba a su objeto social.

Otra novedad es la regulación expresa de los contratos menores sin publicación alguna, que son aquellos que no tienen ni siquiera que aparecer en Internet. Son la adquisición de objetos artísticos o la contratación de actuaciones, donde no existe competencia por razones técnicas y los que exigen de la protección de derechos de propiedad intelectual. Se trata de una copia literal de la directiva europea que regula la materia. Las instrucciones no exigen, sin embargo, que se explique por qué ese contrato se tiene que dar a esa persona en concreto. Y eso tiene efectos, sobre todo, cuando se alega la ausencia de competencia técnica.