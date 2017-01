Aucorsa afronta nuevos cambios en sus líneas sin que los anteriores lograsen revertir la tendencia

Aucorsa ha perdido 3,7 millones de usuarios en once años. Esa es la diferencia entre la cifra de viajeros totales con la que la empresa despidió el año 2004 y el mismo ítem de 2015. El ejercicio que acaba de despedirse no promete arrojar resultados optimistas: hasta septiembre, los usuarios de la empresa pública de autobuses habían caído un 4 por ciento. Con el objetivo de buscar solución a esta sangría de viajeros -que se traducen en menos ingresos para la maltrecha situación económica de la empresa-, Aucorsa se agarra a una modificación de líneas (serán siete las cabeceras afectadas) que se pondrá en marcha, según fuentes municipales, en el primer trimestre del año.

Será el primer gran cambio desde 2012, cuando el Consistorio, en manos del PP, suprimió tres líneas a cambio de remodelar los trayectos de los restantes. El objetivo es evitar un desplome del volumen de usuarios justo cuando se estaba recuperando. Ha sido un año difícil para Aucorsa: las obras de Capitulares han complicado durante meses varias conexiones muy utilizadas por los usuarios -por ejemplo, la línea 7, que solía bajar hacia la Ribera utilizando el eje Alfaros-Capitulares-San Fernando-, a lo que hay que sumarle la huelga de conductores que, en el mes de junio, redujo el servicio durante cuatro días.

La empresa no está en condiciones de emprender grandes inversiones -pese a que su presidente, el concejal Andrés Pino (PSOE), defienda el saneamiento de las cuentas- y el Ayuntamiento ha optado por una solución que no redunde en más gasto. Pero, ¿se han traducido los anteriores cambios de líneas en mejoras del número de usuarios? Los datos dicen que una remodelación bien estudiada puede ayudar, pero no da para tirar cohetes.

Lo cierto es que los últimos cambios no han logrado revertir una tendencia que hace que Aucorsa arrastre una caída de usuarios del 15 por ciento en una década, pero al cierre de 2015, la empresa municipal de autobuses celebraba unas cifras que la devolvían a niveles de 2010. El asunto no es menor: hasta 2014, el volumen de viajeros acumulaba una caída del 3,86 por ciento en una sociedad cuya viabilidad estaba en juego.

Poco a poco se han ido recuperando esas malas cifras y a falta de los datos del cierre de 2016, 2015 ha sido hasta ahora el mejor año para Aucorsa desde el inicio de su crisis. Se recuperó un cuatro por ciento de viajeros situándose de nuevo en 19,4 millones, las mismas cifras con las que empezó la década. Sin embargo, aunque el cambio de líneas que se impulsó en 2012 logró recuperar a los usuarios que se habían perdido durante dos años, no supuso el revulsivo que se esperaba en el Consistorio. Las cifras que arrojó ese año quedan todavía muy lejos de las que se manejaban en su época dorada. En 2004, la empresa cerraba el año con 23,1 millones de usuarios.