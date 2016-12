La ansiedad de vivir bajo una tienda pirotécnica de Córdoba

Hace dos Navidades se hizo añicos la tranquilidad de las 24 familias que viven (ahora lo intentan) en el bloque 14 de Gran Vía Parque. Una tienda y almacén de pirotecnia ocupó el bajo del edificio para vender y almacenar toda clase de pertados. Desde entonces, vecinos como Ángel Villafuerte, que tiene su vivienda en la primera planta, duermen «encima de un polvorín, donde hay toneladas de pólvora». La ansiedad con la que viven se dispara cuando llegan estas fechas y ven cómo entran y salen a diaro cientos de clientes de la tienda que los trae por la calle de la amargura.

«Es un negocio totalmente estacional, abre solo dos meses al año, por lo que tiene que ser muy rentable», señala el también representante de la comunidad de vecinos. Tan rentable que en esta fechas, la citada empresa ha ofertado un pack promocional en un portal de ofertas «y ya han vendido más de mil paquetes de petardos», señala Villafuerte. La salud de estos vecinos explota en estas fechas. «A mi padre, que tiene tres muelles en el corazón, le han tenido que aumentar la medicación. No duerme por las noches, se las pasa en vela y se inquieta por cualquier ruido o a la más mínima. Con esta ansiedad no se puede vivir», se queja el representante de los vecinos afectados.

Sin seguro

Hay datos objetivos que dan una idea del peligro real que viven estos vecinos de Ciudad Jardín. Desde que la tienda de pirotecnia se encuentra en el bloque una afamada aseguradora ha cancelado la póliza de seguros con la comunidad de propietarios. Nada más instalarse la tienda, los vecinos acudieron al Ayuntamiento para pedir audiencia y exponer su caso. Hasta el pasado miércoles no fueron recibidos por el edil de Urbanismo, Pedro García, que dijo que la tienda de pirotecnia «tiene todos los papeles en regla». Pero para los vecinos hay algo que no cuadra, ya que por sus averiguaciones han podido saber que este tipo de negocios no pueden estar ubicados en zonas residenciales ni donde haya arboleda próxima para evitar así víctimas mortales e incendios en caso de accidente.

Urbanismo echa balones fuera y dice que la tienda tiene los papeles en regla

Y la gota que colmó el vaso en la reunión con García cayó cuando éste les dijo que «todos los negocios suponen un peligro, que lo mismo de peligroso es tener debajo de tu casa una tienda de pirotecnia que otra de chinos», según la versión de Villafuerte. La sensación que tienen estas familias, que meses antes se habían reunido con el edil de Seguridad, Emilio Aumente, es que el Ayuntamiento «no hace nada, dice en el famoso bando municipal que se prohíbe la venta y manipulación de pirotecnia y por otro lado otorga licencias de apertura a tiendas con este fin», se lamenta Villafuerte.