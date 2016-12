Andrés Alcántara «Andresito» vuelve al cole

Andrés Alcántara ha vuelta al cole. Córdoba es una potencia en el mundo del fútbol sala. Tenemos tres paisanos en la selección española y más de una docena en la élite de este deporte. Andresito es, junto con Bebe, nuestro buque insignia. Campeón de Europa en febrero del 2016, dejó Navarra para fichar por El Pozo Murcia equipo con el que aspira a todo.

El viernes, Andresito volvió a su antiguo instituto para entregar los premios a los equipos ganadores de un torneo escolar que lleva su nombre. El «Grupo Cántico» es un pequeño IES en el corazón de Valdeolleros en cuyas aulas habitó un muchacho llamado Andrés Alcántara pero al que todos llamaban Andresito.

Ana Zurita fue su profesora de Educación Física y lo recuerda como un chico muy inquieto, muy nervioso, incapaz de concentrarse durante más de cinco minutos en una tarea. Y es que en la cabeza de Andresito no cabía otra cosa que un balón de cuero.

Ahora, en la cumbre de su profesión, Andresito confiesa ante todos estos chicos de entre 12 y 16 años que se arrepiente de no haber seguido estudiando tras dar el salto al deporte profesional: «En la selección casi todos hacen o han hecho estudios superiores, por lo que me siento casi obligado a volver a los libros. El año que viene me voy a preparar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años».

También fueron homenajeados los alumnos Ismael Pedrosa (infantil) y Raúl Fernández (cadete) por la consecución del Campeonato de Andalucía de fútbol sala de selecciones provinciales en ambas categorías. El torneo se celebró en la provincia de Córdoba el 10 y 11 de diciembre.