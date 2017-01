En 2017 habrá nazarenos en el barrio de el Parque Figueroa de Córdoba

La hermandad del Santísimo Cristo de las Lágrimas y María Santísima de las Penas, ubicada en el barrio del Parque Figueroa, ya tiene marcado su primer propósito para el recién entrado año 2017. Un objetivo que pretende alcanzar la cifra mínima de 20 nazarenos con túnica para la próxima salida procesional de la corporación, que tendrá lugar el Sábado de Pasión por las calles de su feligresía.

Un paso más hacia adelante para una cofradía que, según su hermano mayor, Rafael Murillo, aún no contempla «la llegada a la carrera oficial a corto plazo por no contar con las garantías suficientes para hacerlo». No obstante, la incorporación de nazarenos con túnica es, sin duda, un avance para esta hermandad, que cuenta actualmente con más de 150 hermanos.

Como inicio, Murillo explica que se han propuesto «llegar a las 20 túnicas, aunque nos encantaría encontrarnos con más peticiones». Unos hábitos que serían en propiedad y para los que la corporación ha conseguido precios más asequibles. Asimismo, la cifra de personas interesadas, que ya se acerca a esta veintena, marcará el diseño del cortejo del próximo Sábado de Pasión. «Si logramos muchos nazarenos se podría hacer exclusivamente con hermanos con túnica, pero si no son numerosos, plantearíamos un formato mixto para darle la oportunidad a los que no puedan adquirirla este año», matiza Murillo.

Por otro lado, la hermandad también quiere hacer, en colaboración con la parroquia, hábitos para los monaguillos, «que también se podrían utilizar en otras salidas que se hacen desde el templo, por ejemplo, la del Domingo de Ramos con los más pequeños y los niños de la catequesis».

En cuanto a la procesión del 8 de abril, la hermandad sigue avanzando en el diseño de la misma. A priori, la corporación ha solicitado «los enseres que ya pedimos el año pasado y mantendremos el mismo recorrido», informa Murillo. Respecto al acompañamiento musical, el hermano mayor confiesa que están en negociaciones con la Banda Sinfónica de Dos Torres.