Un tobogÃ¡n de sensaciones

No se puede decir que 2016 ha sido un año cualquiera para el Córdoba CF. Concretamente, se podría hablar de que el club ha estado montado en una especie de montaña rusa en la que las sensaciones, probablemente, hayan superado a la realidad. Al menos, eso trasciende después de 365 días cargados de intensidad.

Porque el Córdoba comenzó el año como líder de la categoría, como gran aspirante al ascenso. Pero perdiendo ante el Mirandés, mostrando uno de sus principales lunares: las actuaciones como local.

Porque enero de 2016 fue el comienzo de una maldición para el Córdoba, que terminó pagando demasiado caro. Concretamente: sin la posibilidad de luchar por el ascenso directo. Y es que, pese a que encadenó dos triunfos seguidos ante Almería y Mallorca, el conjunto blanquiverde lo cerró con dos derrotas ante el Valladolid y el Leganés que encendieron luces de alarma. Y el reflejo estuvo en que a última hora se intentó recomponer en el mercado de invierno lo que por parte de la propiedad se obvió durante 30 días. Potenciar la plantilla para la lucha por el ascenso.

El caso es que el Córdoba se generó dudas en casa. Y eso hizo que igualara un récord histórico de la Liga en Segunda al acumular seis derrotas. Con todo, los resultados fuera de casa salvaron el cargo de José Luis Oltra. Y, finalmente, el Córdoba hasta disputó las eliminatorias por el ascenso, pero los tres goles de un descomunal Xisco fueron insuficientes para eliminar con prórroga incluida al Girona, que bien es cierto que se vio favorecido por no decretar un claro penalti sobre Fidel en la última jugada del partido y que pudo cambiar la suerte del curso. En todo caso, el equipo catalán también se quedó por el camino, ya que Osasuna fue el equipo que acompañó a Alavés y Leganés.

Por cierto, que en el tramo final de la temporada no estuvo Florin Andone, llamado por Rumanía para disputar la Eurocopa. Desde entonces, empezó a echarle de menos. Con todo, su nombre marcó el verano al convertirse en el traspaso estrella de la historia del club: 4,7 millones de euros pagó el Deportivo de la Coruña. Y no fue el único porque se marchó Fidel y el club, en modo ahorro, optó por no ofertar algo a Xisco, quien acabó en Tailandia.

Por lo tanto, una redefinición del modelo de plantilla para el nuevo curso, pero con el ascenso como único objetivo. Y el caso es que el Córdoba, al contrario que hace 365 días, no va a empezar el año del mismo modo. Porque, actualmente, el conjunto blanquiverde se halla en la decimocuarta posición. De hecho, Oltra, pese a que el comienzo de la temporada recordó al de la 15-16, ya no es entrenador, puesto que el Córdoba acumuló hasta nueve jornadas sin ganar y eso acabó con la paciencia de Carlos González.

El elegido para sustituirle es Carrión, el entrenador que en el mes de mayo llevaba al filial al ascenso a Segunda B, quien ha conseguido enderezar el rumbo del equipo en el mes de diciembre. Ha sumado 6 puntos sobre 9 posibles y ha conseguido que numéricamente el Córdoba esté más cerca del play off que del descenso. Además, ha llevado al equipo a los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar a un «primera» como el Málaga. De hecho, comenzará 2017 con una eliminatoria ante el Alcorcón y la posibilidad de acceder por tercera vez en la historia a los cuartos de final de esta competición.

Por cierto, que Carlos González ya no es el presidente, puesto que abdicó en su hijo Alejandro, quien trae nuevos aires para el puesto de mando. Y con González se marcha también parte del consejo, como son los casos de Javier Jiménez y Andrés Delgado. Sólo queda Sergio Medina como nexo entre la anterior y la nueva era, si bien el empresario canario mantendrá la propiedad.