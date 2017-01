Las siete mejores frases de CarriÃ³n de cara al Rayo

Luis Carrión, apenas 17 horas después del empate del Córdoba CF ante el Alcorcón en la ida de los octavos de la Copa del Rey, ha pasado este jueves por sala de prensa para analizar el próximo partido de Liga. Será el choque ante el Rayo Vallecano del próximo sábado a las 20 horas en El Arcángel.

Sobre el juego

«Creo que hay que arriesgar un poco más con la pelota, además tenemos que tener más el balón para intentar hacer daño a los rivales desde la posesión»

En casa

«Llevamos una dinámica buena, pero el día del Cádiz jugamos bien pero perdimos; queremos darle una alegría a la afición, ganar, la gente se ha enganchado con el equipo y hay que aprovecharlo»

¿Llegan Rodas y Bijimine?

«Bijimine viene perfecto, no tiene nada y está disponible para el sábado. Rodas también está en condiciones y probará el viernes el contacto físico, pero está bien para jugar»

Bergdich en el Bernabéu

«Bergdich me pidió dos días por un tema personal. Estuvo en Santo Domingo también. He visto una foto luego en otro campo (Santiago Bernabéu en el Madrid-Sevilla), pero no hay que sacar las cosas de contexto»

Partido clave

«No es una final el Córdoba-Rayo como dice Baraja porque no nos van a dar ninguna copa cuando acabe el partido, pero sé que es importante porque tenemos posibilidad de acercarnos arriba. Para nosotros es un partido clave para estar con la gente del play off de ascenso»

Así el el Rayo Vallecano

«El Rayo trae muy buenos jugadores, con muchos futbolistas que vienen e Primera y con buenos números de Primera. Cuando tienes jugadores que han rendido bien en Primera, adaptarse a Segunda es un problema. Ha habido un cambio de entrenador y ahora están mejor. Este tipo de equipos siempre acaban mejorando en la segunda vuelta. La realidad es que están tres puntos por debajo nuestro y podemos ganarle»

Cambios en el once del Córdoba CF

«No tengo claro el once titular que jugará ante el Rayo Vallecano, pero habrá cambios»