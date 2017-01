El Rayo espera en la vida real

Entre copa y copa suele estar lo cotidiano en la vida real. En el fútbol, la Liga, que es lo rutinario, suele ser mucho más importante que las «copas» y especialmente si se trata de un equipo de Segunda División. Por ello, y sobre el papel, el Córdoba afronta ante el Rayo un partido más importante que los de la serie de octavos de final contra el Alcorcón.

Y el partido es importante, porque el cuadro entrenado por Luis Miguel Carrión debe confirmarse nuevamente. De un lado, ha de hacer ante su público lo que ya ha sabido hacer fuera. Es decir, recuperar sensaciones ganadoras en Liga, con el añadido de que éstas fueron en campos difíciles como los del Reus y el Oviedo. Además, eso le servirá para dar un pasito más en su carrera por acercarse nuevamente a los puestos de play off de ascenso. Y, de paso, despeñar un poco más a uno de esos conjuntos que, sobre el papel, siguen siendo aspirantes al ascenso por mucho que no haya sido capaz de sacudirse las dudas que le acompañan desde el estreno liguero.

En cambio, de no ser así. Es decir, si el Rayo consigue sumar en Córdoba volverán a asomarse esas interrogantes de las que el conjunto blanquiverde no ha sido capaz de desmarcarse desde que comenzó el campeonato en el mes de agosto. Por lo tanto, no es un partido cualquiera en El Arcángel. Con todo, no tiene el tinte dramático de «final» que sí ha vendido Baraja en el entorno franquirrojo.

En clave del Córdoba, todo parece abierto a la hora de hacer una alineación. Y es que Carrión, como ya hiciera en el partido ante el Cádiz, cita a todos sus jugadores y no hará las cribas de la convocatoria y el once hasta poco antes del partido. Así mantiene a todos los jugadores en tensión. De hecho, sólo tienen plaza asegurada en la citación Kieszek y Pedro Luis, los porteros, puesto que Razak está con la selección de Ghana y Marc Vito está sancionado tras la roja que vio ante el Granada B. Eso hace que Pedro Luis, pudiera ser noticia al tratarse de un cordobés que jugaría con el primer equipo blanquiverde.

Por lo demás, habrá que estar pendiente a la situación de Rodas, quien ayer se probó en el entrenamiento, o de Markovic, quien podría reaparecer desde el mes de junio. En todo caso, el valenciano tiene más opciones de ser titular en un equipo en el que Carrión siempre suele dejar incertidumbre en cuanto a su configuración. Por ello, no se sabe si Luso será central o mediocentro; o cómo rodeará Rodri. También parece claro que Borja Domínguez será de la partida tras los «descansos» coperos y que Bijimine, tras su corta experiencia internacional con el equipo nacional de Congo, será de la partida.

En cuanto al Rayo Vallecano, Baraja sigue a la espera de saber cómo se le va a quedar la plantilla en el mercado de invierno, aunque no puede perder un solo segund si quiere seguir en la carrera por el ascenso.

La citación es de 19 jugadores, por lo que tendrá que efectuar un descarte, si bien llama la atención el hecho de que el meta Tomás Mejías, recientemente incorporado forma parte de la lista y visto el último desliz de Gazzaniga ante el Zaragoza podría ser de la partida. Por cierto, que estarán los cordobeses Quini y Dorado, dos de esos profesionales a los que las circunstancias nunca les permitieron vestir de blanco y verde.