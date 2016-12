Así es el nuevo consejo de administración del Córdoba CF

La polémica ha marcado la última Junta de Accionistas de Carlos González como presidente del Córdoba CF, en la que ha traspasado el sillón presidencial a su hijo Alejandro González, después cinco años y medio de gestión, aunque seguirá como máximo accionista. El nuevo consejo de administración del Córdoba sigue con cinco miembros. Sólo dos continúan. Hay tres salidas y tres entradas.

En la Junta Ordinaria, se ha aprobado el nuevo consejo de administración. Alejandro González será el nuevo presidente. Sigue Sergio Medina como consejero. Entran nuevos Gonzalo Sánchez- Quiñoñes, Iván Zaldua e Ignacio García. Salen Javier Jiménez, Andrés Delgado y Carlos González. También se han aprobado los presupuestos de la pasada temporada y de ésta.

En la Junta Extraordinaria, se ha autorizado el aumento de las acciones para asistir a estas reuniones de 10.000 a 104.700 títulos, así como destinar los beneficios a reparto de dividendos para retirar otro tipo de actividades.

Los minoritarios sin acceso

Antes, ha habido una intensa polémica. Los abogados que representaban a la SAD han impedido el acceso a los accionistas minoritarios tanto a la Junta Extraordinaria, que comenzó con más de media hora de retraso, y a la Ordinaria.

El argumento de los asesores del club ha sido que los pequeños propietarios no disponían de la legitimación necesaria para acceder a las reuniones. El motivo expuesto por el club ha sido que no tenían una agrupación de acciones específica para la asambleea, sino una genérica a la que no han dado validez.

La SAD también ha desalojado a los representantes de los medios de comunicación de las oficinas de El Arcángel, aunque las reuniones han sido, con la asistencia única del máximo accionista, retransmitidas en directo por la televisión oficial del club. La entidad tampoco ha permitido la entrada del notario Pedro Velamazán, requerido por los minoritarios.