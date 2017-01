Las mejores frases de Luis Carrión sobre los fichajes y el Alcorcón

Luis Miguel Carrión ha comparecido este martes en rueda de prensa con motivo del partido que jugará el Córdoba CF ante el Alcorcón. El duelo pertenece a los octavos de final de la Copa del Rey, una competición que en los últimos años ha dado muchas alegrías a ambos equipos. El técnico también ha analizado los posibles fichajes en el mercado invernal.

Posibles fichajes

«Estoy abierto a que vengan jugadores que igualen o mejoren lo que tenemos. Desde el club tengo libertad por si queremos traer a alguien. Emilio Vega hace un gran trabajo»

Le gustan Costas y Naranjo

«David Costas y Naranjo sí cumplen esos requisitos para venir. A David lo he visto y me gusta mucho. Y Naranjo lo veo bien, pero no sólo hemos visto esas opciones»

«No soy una marioneta»

«La responsabilidad de si no viene ningún fichaje será mía. Entiendo que la gente piense lo que quiera. Dicen que si soy una marioneta y eso me molesta muchísimo. Si viene alguien es porque el club está en disposición de permitírselo y yo lo veo bien»

Sin bajas

«No tengo intención de que salga nadie, pero si alguien no tiene el compromiso que quiero o busca más minutos en otro sitio, lo aceptaré, aunque mi idea es que no salga nadie»

Bajas en Alcorcón

«Rodas ha hecho parte del entreno y mañana no estará. De Bijimine ya sabemos que no irá a la Copa África, llega el jueves y cuando hable con él sabré si está lesionado o no, aunque sería algo muscular de poca importancia. Bergdich no ha entrenado porque tenía permiso del club y no jugará mañana tampoco».

Así es el rival

«El Alcorcón es un equipo intenso, con buena posesión y presión, pero llega también con alguna baja importante»

Favorito

«Es una eliminatoria igualada, la ida es importante pero no será definitiva. Es un equipo al que es difícil hacerle gol. Quiero pasar de ronda».

Quiero equipo ofensivo

«Quiero un equipo que gane. Me gusta llegar a portería contraria y generar ocasiones. Prefiero un conjunto ofensivo que defensivo y el cómo sí importa».