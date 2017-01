Las mejores frases de Javi Lara en su presentaciÃ³n como jugador del CÃ³rdoba CF

Javi Lara ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Córdoba CF para lo que resta de temporada. El futbolista, de 31 años, por fin tiene la oportunidad de jugar en el primer equipo de su tierra. El montoreño se ha mostrado orgulloso por cumplir un sueño como cordobesista.

«Tengo que dar las gracias a toda la gente que ha puesto su granito de arena para que esté en el Córdoba»

«Para mí es el mayor reto, pero ya sabéis que soy un jugador con personalidad y con ganas de jugar»

«El Córdoba ha cambiado mucho y de lo que queda por dentro no conozco nada»

«Uno nunca pierde la esperanza de venir al Córdoba, pero mirar atrás es perder energía y si ha llegado ahora disfrutarlo»

«Hay mucha exigencia, no llevo mucho tiempo parado, lo iremos viviendo poco a poco cuando estóy disponible»

«No me gusta valorar las cosas cuando no estoy. No me veo capacitado para opinar al 100 por cien. El equipo que menos propuso fue el que ganó. Con la primera parte que hizo el equipo, tenía que haberlo solucionado»

«Vivo el día a día. No me han regalado ningún contrato. Ojalá ganar ningún contrato más largo después de estos seis meses. Soy el primero que no quiero volver a la India, económicamente está bien, pero hay que ir allí. Es una motivación para mí tener solo seis meses»

«Otra veces tenía otras propuestas. Esta vez el trato ha sido directo entre yo y Emilio Vega. Esta vez nos hemos saltado unos pasos»

Emilio Vega

«Javi Lara es un jugador que por sus características encaja perfectamente en lo que quiere Luis Carrión»

«Es un jugador que ha demostrado su intención de jugar en el Córdoba y técnicamente un futbolista muy completo y puede aportar juego a balón parado»