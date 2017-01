Luis Carrión: «No sé qué le pasa al equipo en casa»

El entrenador del Córdoba CF, Luis Carrión, ha pasado revista al equipo este martes de cara al choque del miércoles ante el Alcorcón en la Copa del Rey. El preparador catalán ha citado a todos los jugadores disponibles, aunque tiene las dudas por fiebre de Pawel Kieszek y Rodri. El técnico ha confirmado que Markovic vuelve a una citación después de seis meses lesionado.

Problemas en El Arcángel

«Soy sincero, no sé qué le pasa al equipo en casa, trabajamos igual para cada partido aquí o a domicilio»

El juego

«Trataremos de mejorar algunas cosas para generar más ocasiones y que ellos nos hagan el menos daño posible»

Cómo afronta la vuelta

«Todos los partidos hay que trabajarlos de forma inteligente, porque cuanto más inteligente sea el equipo, más bueno será. No es mi mentalidad meter un gol y meterme atrás. Si marcamos, mi intención será buscar la portería rival y buscar otro. Si el rival no mete atrás, ya es otra cosas. Me gusta ver equipos que atacan y que la gente se divierta»

Dudas en la citación

«A Markovic le falta un poco de ritmo en los partidos, pero estará en la convocatoria seguro de mañana. Es un jugador que me gusta mucho. Intentaré darle los mayores minutos que pueda. De Bergdich trabaja bien, pero tengo que tomar decisiones e intento sacar el once más competitivo posible. No hay ningún jugador que haya arrojado la toalla. Tengo dudas por fiebre con Pawel Kieszek y Rodri»

Mensaje a la afición

«Me gustaría que viniera mucha gente y que mucha gente ayude al equipo a conseguir la victoria. Las aficiones ayudan a ganar los partidos. Si vienen siete, diez o 22 mil, les pido que ayuden al equipo. La hora del partido es mala porque habrá gente trabajando. Aquí soy entrenador y aficionado del Córdoba CF. Durante el partido, los que vengan que ayuden porque cuando pasas un mal momento necesitas ayuda»