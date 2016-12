Luis Carrión busca soluciones para la zona defensiva

A Luis Miguel Carrión se le presenta un problema en defensa de cara a los primeros partidos del año. El técnico del Córdoba CF tiene que resolver una delicada situación que se ha complicado aún más durante la recta final de 2016 con la lesión de Héctor Rodas y la convocatoria internacional de Jonathan Bijimine por la República Democrática del Congo. Pese a que el valenciano puede que participe junto al resto del plantel el fin de semana, lo cierto es que no es segura su presencia para la ida de los octavos de Copa contra el Alcorcón. Si a eso se le suma la baja de larga duración de Deivid Rodríguez, la labor del míster barcelonés se antoja interesante.

¿Qué opciones tiene Carrión para cubrir las sensibles bajas defensivas? El primer jugador que aparece en el listado de sustitutos es el hispalense José Antonio Caro. El de Estepa llegó este verano al Córdoba CF procedente del Real Betis Balompié y tras actuar como cedido en el Elche. Su polivalencia fue muy valorada por el director deportivo Emilio Vega, ya que podía actuar tanto en el flanco derecho de la retaguardia como en el centro de la misma. Sin ir más lejos, esta temporada ha jugado de central con Bijimine de compañero y permitiendo a Antoñito ocupar la el lateral diestro.

En Málaga apareció una nueva posibilidad en el horizonte con Luso de protagonista. El aragonés saltó al campo después de la lesión de Héctor Rodas y cuando el equipo acababa de recibir el primer tanto malacitano. Aunque el panorama no parecía el propicio, la resolución definitiva del envite en favor de los blanquiverdes otorga a Luso un nuevo rol. Si Luis Carrión apuesta por un centro del campo con Edu Ramos, Esteve Monterde y Borja Domínguez, no debería descartarse al norteño para la defensa. Cabe recordar que en el Girona actuó en repetidas ocasiones ejerciendo de la lateral derecho.

La falta de fichajes, por el momento, ha servido para que los jóvenes del Córdoba B puedan demostrar sus facultades. Carrión los conoce bien de su etapa como entrenador del filial cordobesista y no le ha temblado el pulso a la hora de darle galones a algunos de ellos (véase los casos de Esteve o Javi Galán). Pablo Vázquez es el central que más gusta dentro de la plantilla que compite en el Grupo IV de Segunda División B. El nacido en Gandía ya contaba con el respaldo de José Luis Oltra y cuajó una notable pretemporada con el primer equipo. Su modelo a seguir debe ser Jonathan Bijimine, quien alternó Segunda División y Tercera en la 15/16.