La delicada situación de Samu y Bergdich

El Córdoba CF está en proceso de cambio en todos los niveles. El principal movimiento ha sido el adiós de Carlos González a la presidencia, aunque continuará como máximo accionista, para dar paso a su hijo Alejandro González en el sillón vacante desde el 22 de diciembre. Con un nuevo timón, el director deportivo blanquiverde, Emilio Vega, y el entrenador cordobesista, Luis Miguel Carrión, han comenzado a trabajar en la planificación de la plantilla de cara al mercado invernal. El club busca un central y un delantero, tal y como adelantó ABC hace una semana en el capítulo de altas. Pero, ¿habrá bajas en el vestuario de El Arcángel en el mercado invernal?

En principio, los técnicos de la escuadra blanquiverde están muy satisfechos con los jugadores, pero podría haber alguna salida como consecuencia de la falta de peso en el equipo. En este sentido, hay dos futbolistas que están en una posición muy delicada de cara al mercado invernal, que abre el lunes 2 de enero, a pesar de que es festivo, y cierra el martes 31. Zakarya Bergdich y Samu de los Reyes son los dos jugadores que menos minutos han tenido con José Luis Oltra y Carrión, por lo que tendrían la puerta abierta para salir si lo estiman oportuno.

Un caso especialmente llamativo ha sido el de Bergdich. El marroquí fue una apuesta de última hora en el mercado de verano para apuntalar la banda izquierda. Fue durante muchas jornadas el jugador número 12 de Oltra en las segundas partes. Sin embargo, la situación ha cambiado notablemente con la llegada de Carrión al banquillo. No ha jugado ningún minuto con el nuevo técnico, a pesar de que el equipo ha disputado dos encuentros de Copa del Rey. En esta posición, el interior zurdo Zakarya Bergdich tendrá la puerta abierta en el mercado invernal que arranca en enero.

Samu de los Reyes no ha terminado de aprovechar la segunda oportunidad que ha tenido en el Córdoba CF. Después de dos años de cesiones consiguió permanecer en la primera plantilla. Esta vez no tenía la responsabilidad de la titularidad en el lateral izquierdo. Sin embargo, una lesión dejó fuera a Domingo Cisma durante más de un mes. En ese tiempo, Samu no aprobó. Desperdició una gran oportunidad para consagrarse en el Córdoba. Carrión le abrió la puerta ante el Málaga en la vuelta. Unos minutos que no pueden ocultar que también está en una posición de debilidad en el vestuario que le abriría la puerta de salida en caso de necesidad.