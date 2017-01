CÃ³rdoba CF-AlcorcÃ³n, a las puertas de la historia

Hay este miércoles (19.00 horas, ¿dónde ver el partido por televisión?) una llave hacia la historia en la Copa del Rey depositada en El Arcángel. Córdoba CF y Alcorcón, los dos únicos supervivientes de Segunda en la competición, la buscan. El conjunto blanquiverde necesita la victoria para acceder a los cuartos del torneo copero, un hito que no se produce desde hace 15 años y que lograría por tercera vez en sus 62 años de vida. Para el bloque alfarero, sería la primera ocasión entre los ocho mejores de la Copa. A ellos les vale el triunfo o cualquier empate con goles. Si se repite el 0-0 de la ida, habrá prórroga y penaltis.

El Córdoba CF llega a la cita con muchos problemas en El Arcángel. No gana en Liga desde hace tres meses y medio. El último triunfo en su feudo, al menos, tiene el consuelo de que fue, precisamente, en la Copa. Tumbó al Málaga (2-0), de Primera, y le valió para estar aquí. Esta noche tiene el factor cancha a favor, a priori, pero su rendimiento en casa pone en duda esa teórica ventaja.

Al Córdoba CF, que ayer certificó el primer fichaje invernal con la contratación de Javi Lara, el partido le llega en mejor estado de revista que en la ida. Es la primera convocatoria de Sasa Markovic, que vuelve a los terrenos de juego después de siete meses lesionado. Es la gran noticia de una citación que se conocerá esta mañana con carácter oficial, ya que el técnico tiene dos dudas: Pawel Kieszek y Rodri. Ambos están con un proceso gripal que les dejó ayer fuera de la sesión. La única baja obligada es la de Deivid, que no volverá hasta abril.

En principio, el once titular del Córdoba CF será muy parecido al que jugó el partido de ida en Santo Domingo. De hecho, es muy probable que Luis Carrión se repita al completo el equipo con un algún matiz. Uno podría estar, precisamente, en la portería si Pawel no llega con el debut de Vito. Las únicas dudas son si Carrión mantendrá en el equipo titular por tercer partido seguido a Edu Ramos y Javi Galán. Los demás, en principio, repetirán en la alineación. Por tanto, será un bloque muy distinto al que empató el sábado ante el Rayo Vallecano en la Liga.

El Alcorcón llega también con esa sensación encontrada de haber arrancado el año 2017 con dos empates sin goles, lo que da la ventaja de no recibir dianas pero expone la preocupación de la dificultad para marcar en ataque. Julio Velázquez, que apenas tiene la duda de Álvaro Giménez, decide esta mañana la convocatoria, aunque su equipo titular también será muy parecido a la ida.