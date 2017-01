El centro de la zaga serÃ¡ inÃ©dito contra el AlcorcÃ³n

A tan solo dos días para que la pelota vuelva a rodar en compromiso oficial, el Córdoba CF sigue planteando serias dudas en la zona defensiva. Luis Miguel Carrión fijó las primeras sesiones del año a puerta cerrada para así poder trabajar con las alternativas disponibles. De estas jornadas sobre el verde saldrá el once que se medirá al Alcorcón el próximo jueves en la Copa del Rey. La principal preocupación atrás reside en los centrales, ya que Antoñito y Domingo Cisma están llamados a ser los laterales titulares. José Antonio Caro, Pablo Vázquez y Luso Delgado son algunas de las opciones que se han barajado para dichos puestos.

Sin embargo, la presencia de Héctor Rodas en Santo Domingo aún no está descartada. Cabe recordar que el valenciano sufrió un doloroso percance en el último partido de 2016 frente al Málaga que afectó a su hombro izquierdo. La caída, producida tras chocar con Razak en el primer gol de Sandro, obligó a Luis Carrión a cambiarle e introducir en su puesto a Luso Delgado. El defensor no trabajó junto al resto de sus compañeros a la vuelta del parón navideño y su labor se desarrolló en el gimnasio. Sí se le pudo ver ya con el grupo durante el fin de semana, por lo que su evolución final marcará su citación o no de cara al envite copero.

De no llegar Héctor Rodas a tiempo, la pareja de centrales será inédita. José Luis Oltra probó diversas fórmulas en estos meses de la 2016-17. El inicio del curso se fraguó ante el Tenerife con Deivid y Rodas. Dicha parcela varió después de la derrota por 3-0 en Huesca. En ese instante ganó protagonismo Jonathan Bijimine al lado del capitán canario hasta que los problemas físicos del 15 blanquiverde le obligaron a ser operado del Labrum. Rodas y Bijimine fueron fijos en el planteamiento de Oltra, aunque Caro entró con el franco-congoleño frente al Mallorca (0-2), Mirandés (1-1) y Getafe (1-3). El duelo copero en Cádiz tuvo a Bijimine y Pablo Vázquez de titulares.

La historia no ha sufrido un cambio drástico con Luis Carrión y tanto Rodas como Bijimine han jugado los cinco encuentros que lleva el nuevo míster al mando. Ahora tendrá que hacer relevos obligado por las circunstancias.

Jonathan Bijimine arrastra molestias musculares

La Federación Congoleña de Fútbol ha informado de los problemas físicos que contempla actualmente la lista de convocados para la Copa de África. Entre los mencionados se encuentra Jonathan Bijimine debido a tema muscular. Eso quiere decir que el joven central podría perderse de manera definitiva la competición internacional y retornar a Córdoba para ser evaluado. Todavía no existe confirmación oficial de los descartes a dar por el seleccionador Florent Ibenge, por lo que habrá que esperar para saber qué ocurrirá con Bijimine.