AlcorcÃ³n-CÃ³rdoba CF: una oportunidad histÃ³rica en la Copa del Rey

A Córdoba CF y Alcorcón les mola la Copa del Rey. Por eso han alcanzado los octavos en cuatro y tres ocasiones respectivamente en los últimos ocho años pese a su condición de equipos de Segunda, los únicos que quedan en esta eliminatoria. Ninguno llegó a la siguiente ronda en este plazo. Ahora tienen una oportunidad histórica de conseguirlo. Sólo uno de los dos por fin tendrá el premio de pasar a los cuartos de final, un regalo de Reyes que les ha resistido en las últimas presencias en esta fase del cuadro copero. La batalla para conocer qué equipo de la división de plata sigue adelante comienza este miércoles (19.00 horas) con el partido de ida en Santo Domingo.

Lesionados y sancionados del Córdoba CF

El primer duelo oficial de 2017 llega marcado por el cúmulo de bajas obligadas en los dos bandos. El Córdoba CF llega mermado en la posición de central. Luis Carrión no tiene ningún jugador específico del primer equipo para esa zona. Deivid es baja de larga duración. Rodas no se ha recuperado de la subluxación en el hombro. Bijimine no irá la Copa África, pero no ha vuelto de la citación previa con Congo (llega el jueves). Por aquel motivo no estará Razak durante enero. Además, Markovic tendrá que esperar para volver hasta el partido del sábado ante el Rayo en la Liga. Bergdich tiene permiso del club. Cisma goza de descanso.

Bajas del Alcorcón

No llega mejor de efectivos el Alcorcón, aunque Julio Velázquez aún no ha facilitado la convocatoria. No están los centrales Rafa Páez y David Navarro. Iván González está apartado, mientras que Martín Luque ha llegado hace unas horas de Argentina (y no jugará) y Álvaro Giménez, en ataque, tiene un problema en el tobillo.

Historia reciente en la Copa

El Córdoba CF, que cayó tres veces en octavos en las últimas siete temporadas ante Barça, Deportivo de la Coruña y Espanyol tras eliminar a equipos de Primera como Racing, Betis, Real Sociedad y ahora al Málaga, quiere colocarse en cuartos 15 años después. Tiene una oportunidad histórica.

Así es el Alcorcón

La llegada de Velázquez ha cambiado la cara y los resultados del Alcorcón. Especialmente en casa. El conjunto alfarero sólo ha perdido un partido esta temporada en su estadio. Fue, curiosamente, ante el Córdoba CF en la Liga. Ganaron los blanquiverdes con un gol de Alfaro el pasado 20 de septiembre. Desde entonces, el Alcorcón lleva siete partidos como local, con cinco victorias y dos empates. Además, el rival también tiene entre sus puntos fuertes el nivel defensivo. Es una de las escuadras más difícil de batir.

Alineación del Córdoba CF

Carrión citó a cuatro futbolistas del filial del Córdoba CF: Javi Galán, Esteve, Pablo Vázquez y Pedro Luis. El último entra en la lista como recambio en la portería por la baja de Razak y la sanción de Vito, arquero titular del filial. La principal incógnita de Carrión será resolver quién juega de central. No tiene ninguno. Reconvertirá a Luso con seguridad. Lo más probable es que le acompañe Caro, que ha jugado ahí este año aunque llegó como lateral. Pablo Vázquez sería el recurso defensivo del banquillo por si surge algún percance durante el encuentro. Samu será otro de los jugadores que tendrá minutos entre los menos habituales. Antoñito completará la defensa con Kieszek en la portería.

Oportunidad que le llegará en el medio a Caballero, Esteve y Pedro Ríos, soberbio en la anterior eliminatoria ante el Málaga. Estarán también Edu Ramos y Javi Galán. Arriba, Piovaccari, decisivo con sus goles en las dos rondas anteriores ante Cádiz y Málaga, será titular en ataque en lugar de Rodri.