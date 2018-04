ENTREVISTA «El Gobierno central tendrá una discriminación positiva con el Campo de Gibraltar. Es el momento» El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, asegura que esta ciudad gaditana será la locomotora del desarrollo del Campo de Gibraltar, aunque reconoce que tiene que haber una inversión prioritaria en La Línea de la Concepción

Soraya Fernández

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (Partido Popular), se muestra optimista respecto del futuro del Campo de Gibraltar pese a los grandes problemas que azotan a esta comarca gaditana, con una tasa de desempleo del 30%, la intensificación del narcotráfico hasta límites inimaginables, asignaturas pendientes que están lastrando su despegue, como la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, y el temor por el impacto del Brexit.

El Campo de Gibraltar vive momentos cruciales en los que se hace evidente la urgencia de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. ¿Cómo está este proyecto?

Me ha tocado ser alcalde de Algeciras en dos momentos críticos. Uno es la llegada de la urgente y perentoria necesidad de energía eléctrica al Puerto de Algeciras y la Bahía. Sin esa energía que nos falta, que además se ha adelantado dos años a la fecha prevista, el Puerto no puede crecer. La segunda demanda urgente y que nos ha cercenado la posibilidad de crecer es la línea ferroviaria para ser competitivo frente a otros puertos. En una semana se interrumpirá el tráfico ferroviario. Se trabajará las 24 horas diarias los siete días a la semana para hacer el primer tramo -Algeciras-Almoraima, de 22 kilómetros-, y terminarlo a la mayor brevedad. Pronto tendremos la visita del ministro de Fomento para anunciar nuevas adjudicaciones. Hay gente que dice que, dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la obra irá a más o no. Es falso. La obra ha empezado y lo que va a más son las adjudicaciones.

La presidenta de la Junta de Andalucía ha expresado sus dudas sobre que exista consignación suficiente en los PGE para este proyecto...

Es un discurso que les interesa para hacer oposición pero no para colaborar. Saben que la modernización de la Algeciras-Bobadilla estará terminada en el año 2020.

¿Cómo ha afectado este proyecto al desarrollo de la zona?

Nos ha ralentizado. Hubiésemos podido dar un salto de gigante. En época de bonanza, cuando a otros les tocó gobernar, no lo hicieron y durante la crisis ha sido muy difícil sacar las cosas adelante porque hemos priorizado la política social y la generación de empleo.

El Campo de Gibraltar está siendo noticia por el narcotráfico. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Se han aprovechado del descabezamiento de algunas de las mafias en la comarca y han entrado otras mucho más agresivas que están manteniendo una actitud violenta que no se había dado antes.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo para impulsar medidas que frenen el narcotráfico en la zona ¿Qué espera de dicho acuerdo?

Eficacia y compromiso. Sé que tras dicho acuerdo alguien ha malinterpretado cambios de grupos de policías y guardias civiles. Han metido la pata. Desde el periodo vacacional y la lejanía es muy difícil y arriesgado hacer declaraciones porque puedes equivocarte.

«Se han descabezado algunas mafias y han entrado otras mucho más agresivas»

¿Se refiere al diputado del PSOE Salvador de la Encina?

Sí. Se ha equivocado. No ha entendido el compromiso del ministro de Interior y de la presidenta de la Junta para emprender medidas en temas sociales, educativos, de seguridad... Ha creado una alarma falsa que ha puesto en ebullición a los colectivos contra la droga.

¿Ha habido deslealtad por parte de De la Encima?

Ha habido irresponsabilidad más que deslealtad.

Para cambiar la actual situación son imprescindibles medidas que atajen el problema de raíz, ¿no cree?

Sin duda. Es muy difícil hacer entender a quienes no son de aquí por qué ocurre lo que ocurre. Estamos en una zona paradisíaca, nadie tiene nuestros parques naturales; nadie está en una reserva de la Biosfera Intercontinental como nosotros; tenemos las mejores urbanizaciones de Europa, los mejores deportes, el primer puerto de España, el primer polígono industrial del país, la primera zona generadora de energía eléctrica y, sin embargo, tenemos un 30% de paro. No se entiende.

«Lo del Brexit puede ser hasta una excusa para actuar en el Campo de Gibraltar»

Esta situación requiere un montón de medidas de todas las Administraciones, incluida la Unión Europea, en cuestiones como la formación, temas sociales y creación de situaciones especiales... Lo del Brexit puede ser hasta una excusa para actuar en el Campo de Gibraltar.

¿Está reclamando la singularidad del Campo de Gibraltar?

Sin lugar a dudas.

¿Es el momento?

Siempre lo ha sido. Es imperioso que se actúe en el Campo de Gibraltar por nuestras especiales circunstancias. Se tenía que haber actuado con lealtad institucional cuando había dinero y no se hizo. Ahora, el Brexit puede ser la excusa para actuar de una vez por todas.

¿Le preocupa el impacto del Brexit en la zona?

No. Puede ser una oportunidad. He oído a los ministros, especialmente al de Exteriores, y la decisión está muy clara. Tiene además la bendición del presidente del Gobierno. Habrá medidas para evitar perjuicios a la zona y mejorar las condiciones actuales de forma contundente. Se está pensando en las personas y no en otras circunstancias que se pueden posponer en el tiempo.

¿Se refiere a la reclamación de la soberanía de Gibraltar?

Así es. Es el momento de actuar porque nuestros vecinos, nuestros trabajadores, no pueden ser rehenes de una circunstancia.

¿Está diciendo que el Gobierno central se va a volcar con el Campo de Gibraltar ante el Brexit?

Tiene que haber una discriminación positiva porque nadie sufre un 30% de paro ni es el escaparate ante la colonia británica, África y el resto del mundo.

El alcalde de La Línea considera que no se están tomando medidas y reclama el protagonismo de su ciudad

«Me precio de exigir primero para La Línea antes que para cualquier localidad de la comarca»

Entiendo su nerviosismo. Trabajo por el Campo de Gibraltar y me precio de exigir primero para La Línea antes que para cualquier otra localidad de la comarca. La Línea debe tener ese protagonismo porque está sufriendo más que nadie. Hay que buscar fórmulas sin que se vea perjudicado ningún otro territorio de España.

¿Apuesta por las buenas relaciones con Gibraltar tras el Brexit?

Sí. Deben imperar el diálogo y la sensatez, aunque creo que España está teniendo mejor voluntad en esta negociación al priorizar lo importante sobre lo postergable, y lo importante son nuestros vecinos, nuestros trabajadores.

¿Cómo ve Algeciras y el Campo de Gibraltar en unos años?

Algeciras ha empezado la dinámica. Todas las grandes infraestructuras, sobre todo la de la Administración central, están en marcha. Además, después de muchos años veo a la Junta de Andalucía cumpliendo con nuestra ciudad. Algeciras va a ser la locomotora del desarrollo del Campo de Gibraltar aunque tiene que haber una inversión prioritaria en La Línea. No hay dinero que revierta en generador de riqueza y empleo mayor en toda España que el invertido en el Campo de Gibraltar, y Algeciras es y será la locomotora y va a repartir beneficios para todos.