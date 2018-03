SEMANA SANTA 2018 Viernes Santo en El Puerto tocado por el tiempo El Nazareno no realizó su estación de Penitencia, mientras que el resto de hermandades tuvieron que acelerar el paso debido a la probabilidad de lluvia

CARLOS CHERBUY

No comenzó bien el Viernes Santo en El Puerto. El Nazareno marca con su salida en la madrugada el inicio de una jornada que se espera con ansiedad por los cofrades y que no pudieron disfrutar debido a las condiciones meteorológicas. Esperaron para comprobar si había alguna posibilidad, pero desistieron y finalmente se optó por no realizar la estación de penitencia. Así que El Puerto se quedó sin ver una de las imágenes de mayor devoción, uno de los momentos más esperados de una Semana Santa que ya toca a su fin.

Y aunque por la tarde mejoraron las predicciones, lo cierto es que el tiempo también fue protagonista durante las salidas de las hermandades. De hecho, el temor a que la lluvia hiciera acto de presencia obligó a los cortejos a acelerar el paso y a no lucirse tanto como esperaban.

Si bien el agua finalmente respetó, si fue una jornada con fuertes rachas de viento, que hizo que los pasos no pudieran tener el protagonismo deseado por las calles de la ciudad. Aún así, se pudo disfrutar del Viernes Santo, que también dejó varias estampas especiales y que permitió poner el broche a una Semana Santa que se queda con la espina del Nazareno.

Vera Cruz fue la primera en salir. Lo hizo sobre las siete y cuarto de la Parroquia de San Joaquín para poner en la calle la escena que representa a Jesús de Nazaret muerto en la cruz, en presencia a los pies del calvario de su madre María y de su Discípulo amado Juan.

Debido a lo desapacible del tiempo y las predicciones el cortejo fue rápido en la práctica totalidad del recorrido adelantando la hora de recogida conforme iba avanzando en su discurrir. Así entró antes en la Basílica para llevar a cabo su estación de penitencia, al igual que su recogida, que se realizó media hora antes de lo previsto. Cierto que la lluvia finalmente respetó, pero el fuerte viento hizo que se pasaran momentos complicados.

Más sufrió estas rachas Soledad, que estrenaba una Corona de cultos bañada en plata de ley para Nuestra Madres y Señora de la Soledad. Una talla especial y con gran consideración en el mundo cofrade de El Puerto, que vio como el fuerte viento se llevaba la bambalina delantera de su palio, que se descolgó y no aguantó la inestabilidad del tiempo.